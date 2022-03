En febrero, Caracol TV lanzó la campaña #Hagámonos Escuchar. La cantante Arelys Henao, quien precisa: “al igual que muchas mujeres en Colombia, también he sufrido las violencias de género”, es la imagen de la campaña que invita a mujeres a cantar y grabar su versión de la canción No podemos callar y enviarla a Caracol. Después de un proceso de edición, se obtendrá así una nueva versión colectiva de la canción No podemos callar.

El mensaje de la cantante es: ¡llegó el momento de unirnos y hacernos escuchar! De hecho, hace ya un buen tiempo que las mujeres queremos hablar y tratamos de que nos escuchen. Tanto que llevamos años pidiendo a gritos, también por las vías legales, que se respeten nuestros derechos y se ponga un “tatequieto” a las violencias que nos aquejan; más concretamente a los hombres que agreden a mujeres.

Unimos nuestras voces y denunciamos como se debe y se aconseja hacer, y hacemos marchas y plantones. Igual, se confirma el nombramiento de un comisario de familia recién estrenado, después de que en su periodo de prueba levantara la mano sobre una usuaria que buscaba orientación y apoyo. Igual, se asignan algunos policías y medio arreglan el alumbrado público solo cuando un ladrón de poca monta, pero reincidente, arrebata su celular y su vida a una quinceañera. Hemos gritado y afirmado hasta el cansancio que “cuando tocan a una, respondemos todas”, y “ni una más” o “ni una menos” (según ...).

¿Qué más hace falta?

De pronto, hace falta dejar de reprochar a las mujeres que “permiten” las violencias hacia ellas, luego se da el siguiente paso de dejar creer que las “provocan”, para el sublime remate de algunos machos empedernidos, que “a ellas les gusta que las maltraten”. La invitación es a modificar resolutamente este fragmento de la canción de Arelys: “no permitamos que nos maltraten”. ¡Ningún hombre tiene el permiso de una mujer para pegarle o maltratarla!

La invitación es a apoyar a estas mujeres que todavía no pueden hablar, que sienten que de nada sirve y que no van a obtener la protección necesaria.