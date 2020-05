Las palabras sí importan

Empoderarse es un verbo derivado del inglés que se conyuga a la forma reflexiva: yo me empodero, tú te empoderas, él/ella se empodera etc. Si la secretaria de Mujer y Género de la Gobernación pretende empoderar a las mujeres santandereanas valientes, estamos perdidas, o más bien estancadas en la dependencia. Y, entrar a la Casa de la Mujer Empoderada no será fácil. Porque depende de dos condiciones previas: ser valiente y ya empoderada. A gastar plata de los Emiratos Árabes Unidos, le apostaría mejor a una casa de encuentro para favorecer el empoderamiento de las mujeres; casa a la que todas sin excepción puedan ir y encontrar la oportunidad y herramientas que las ayuden a empoderarse, ellas mismas, sin deberle a nadie. Y ... no es lo mismo hablar de las valientes mujeres santandereanas que de las mujeres santandereanas valientes, lo que resulta ser involuntariamente excluyente. Y... aún trabajando 24/7, ninguna funcionaria por querida y determinada que sea, puede empoderar a mujeres hablándoles diez o treinta minutos. El empoderamiento personal o grupal no llega por arte de magia, resulta de procesos organizativos y trabajos profundos, diferentes a dar confianza y consejos.

A caballo regalado... aún así, resulta insólito y algo vergonzoso que, para poner a funcionar la Casa de la Mujer Empoderada, se acepte plata del gobierno nacional aportada, vía la vicepresidenta, por los Emiratos Árabes Unidos. Si estos EAU, además de querer echar mano al oro de Santurbán, no son campeones nacionales del empoderamiento de las mujeres y sus derechos.

Y... si de lenguaje hablamos: las mujeres nos empoderaremos mejor cuando dejen de hablar de nosotras como de las mamitas. Dejar de asimilar mujer a madre permite empoderarse como persona. El presidente Duque tuvo que pedir excusas por referirse a abuelitos/as para cualquiera que supere los setenta años (tenga o no nietos) ...

Y, para terminar, lo que faltaba: el Covid 19 cambió de género y parece que ahora va ser la Covid 19.