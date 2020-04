A diario se nombran médicos y enfermeras, un día apoyados con aplausos, otro bajados del bus o despedidos con honores sin haber recibido sus sueldos atrasados. También se rinde homenaje periodístico a los recolectores de basuras y barrenderos que siguen limpiando mugre ajena.

En la 101 de mi barrio también tenemos nuestro héroe. Llamémoslo “Chico” para no denunciarlo por salir fuera de su día permitido. Él pasa casi a diario con su carrito lleno de víveres, llevándonos a domicilio frutas y verduras, frescas y bien pesadas, servidas con diligencia, prudencia y amabilidad. Servicio mutuo: si “Chico” no sale a vender, no tiene con qué comer en casa y si no pasa por nuestra calle, tampoco habrá lo necesario en las nuestras.

También están los llamados domiciliarios. Tengo mi preferido que es de confianza y trabaja con inteligencia -y moto- desde hace años. Llamémoslo Carlos, nombre común que no lo señala por irrespetar la estricta cuarentena para traerme medicamentos necesarios, tortas y vino de cumpleaños (igualmente necesario). Los de supermercados o tiendas de barrio, todos útiles y con necesidad de trabajar.

Como mucha gente, anhelo una flexibilización de esta cuarentena. Que, si se sacan las mascotas, se salga también con los hijos, respetando las normas y distancias de seguridad. También que los “abuelitos” puedan salir a mover sus piernas para conservar algo de salud y prevenir trombosis y otros males. Que los ambulantes vuelvan a vender tamales, mangos o empanadas, bolsas para basuras, aguacates o lo que sea.

La cuarentena estricta hace que muchos hogares se transformen en infierno sobre la tierra, cuando los agresores tienen las víctimas a su merced y la excusa de los nervios del encierro para desbordarse y estallar sobre sus víctimas en dependencia total.

Así las cosas y con la corrupción que entorpece los intentos de ayuda, el confinamiento total y rígido amenaza la salud mental y el presupuesto de tanta gente, que puede resultar peor que el mal que pretende evitar.