No basta con empoderar a las víctimas

En febrero, la campaña de Caracol TV #Hagámonos Escuchar, tenía por objetivo “empoderar a las mujeres frente a la violencia de género”.

Desde hace varios años empoderar a las mujeres se usa como fórmula mágica para hacer a las mujeres responsables activas de sus vidas (y de todos sus males). Exonerando así a los hombres y al sistema patriarcal de los estragos del machismo y las violencias que le son propias. Se da a entender que el empoderamiento de las mujeres es como una varita de cuento de hadas. Pero, empoderarse es un proceso largo, personal y también colectivo. Con avances y barreras. No se inyecta el empoderamiento a mujeres valientes, poderosas y verracas; como soplando para hacer botellas.

Ahora se reconoce la necesidad de dirigir también a los potenciales victimarios las campañas y propuestas de cambio; tal vez más que a las víctimas. Es tiempo de responsabilizar a los victimarios y posibles agresores de sus actos con sus consecuencias, y de liberar a las mujeres del peso de tener que cuidarse y defenderse durante toda su vida. Vivir prevenida, en la defensiva y con miedo gasta energía y tiempo que las mujeres sustraen a su desarrollo personal y laboral y su felicidad. Para que las víctimas pasen a ser sobrevivientes, activas y felices, potenciales agentes de cambio de sus propias vidas y de las de otras mujeres, requieren de reparación y garantía de no repetición, mas no de seguir con miedo y a la defensiva, mientras los agresores gozan de impunidad o rápida excarcelación.

No es que las niñas aprendan a disimularse con su ropa, a no salir a las calles o parques, no movilizarse en bus ni en taxi, ni en cicla; que aprendan a quedarse apagadas en casa. Es que los hombres aprendan a no tocar sin permiso, no violar, no agredir, no subyugar ni amenazar, y tengan la certeza de ser sancionados si lo hacen.

Hace falta “empoderar” a los hombres para que no teman amar sin dominar, proteger sin controlar, o bajarse del pedestal de la hombría valentona y dejar de imponer su controladora protección.