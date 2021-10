Porque te quiero te protejo, te controlo, te celo, te aporreo. Muchas cosas lindas se hacen y dicen en nombre del amor. También muchas atrocidades, con argumentos como “te quiero a mi manera” o “no puedo vivir sin ti”.

Afortunadamente, pasó de moda el adagio “quien bien te quiere, te hará llorar”. Y, son menos las mujeres que afirman con satisfacción: “cuantos más celos, más amor”. Ya se sabe que los celos no son pruebas de amor, sino de inseguridad y posesión, y que generan violencias.

Y ahora, con los celulares y redes sociales, seguimos con “si me controla es porque me quiere y no me quiere perder”, “no es control, es amor”. Así se repiten y perpetúan relaciones de dominación/protección–dependencia; propicias a generar violencias.

Hoy día, la “pruebita de amor” solicitada es otra, y de pronto no se refiere ya a la entrega de la virginidad – concepto obsoleto – sino a la entrega de las claves personales de sus redes sociales. Dar acceso a las intimidades que se exponen a través del internet y a todos los contactos con los que se comparte. La intimidad se desnuda, real o simbólicamente; se tiene gusto a confesar pecaditos de gula, ufanarse de cenas en “buenos restaurantes”, viajes en el exterior, y salidas a discotecas, eventualmente de abrazos y besos con alguna celebridad local o internacional. Pero, entregar las claves es “entregarlo todo” y exigir, presionar o manipular para obtenerlas es un abuso; robarlas puede ser tipificado de delito. Con las claves se comparte una constelación de “amigos” ocultos.

La presión para que se entreguen las claves es más de chicos a chicas. Unos, porque consideran que es su derecho, y así pueden saber con quién habla su pareja e identificar la “competencia”. Otras, porque les halaga este control que interpretan erróneamente como interés y amor. Es tema abordado en el primer programa radial “Del macho al hombre”, dedicado a “explorar las nuevas masculinidades no violentas y corresponsables”, producción de la Fundación Mujer y Futuro con el apoyo de la Embajada de Francia transmitido por Resander, red de radios comunitarias de Santander.