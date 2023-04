El siguiente no es un cuento de hadas porque está basado en hechos reales.

Ella tiene 36 años, sin estudios, con marido, acaba de parir su 10º hijo ¡décimo! Si vale recordarlo: estamos en siglo 21, hablamos mucho de derechos humanos, de derechos de las mujeres, de derechos de niños y niñas y de “otres”. Todos escritos y universales. Sin embargo, es posible que una mujer, desde el año 2006, se presente cada dos años – o menos – a parir en el mismo servicio de salud ¡10 veces! Sin que pase nada. Es posible que esta joven, atada a la fatalidad de la maternidad no controlada, no haya recibido la debida atención en salud sexual y salud reproductiva, ignorando sus derechos. Todos sus hijos/as son del mismo marido, al que no le gusta el condón ni que planifiquen; lo que esta mujer sí intentó hacer: solicitando “la inyección” – que a veces no la hay, o se deja pasar la fecha – también “la ligadura” o “las barritas” – que venga en un mes, que la llamamos, que no las hay, que toca esperar -, tal vez no insistió y de nuevo “quedó”, y así hasta hace unos días.

Luego, entran las instituciones a pretender restablecer los derechos de los/as niños/as, que no tienen condiciones para estudiar, pasan hambre, no tienen cama ni suficientes colchonetas y acompañan a la mamá a pedir ayuda en las calles. Un par de veces, los ocho, luego los nueve hijos/as fueron a “parar al bienestar” como dicen y temen. Con el argumento de que se iban a “ir en adopción”, ICBF los entregó de vuelta a una tía de ellos, ella misma madre soltera sin más recursos que su ánimo de ayudar, su amor y determinación para trabajar y salir adelante. ¡Misión imposible en estas condiciones!

Restablecer es “volver a establecer algo, ponerlo en el estado que antes tenía”, pero ¿cómo restablecer estos derechos que nunca disfrutaron estos diez niños/as? No se pierde lo que no se tenía ni se deja de disfrutar lo que nunca se gozó. Más que pretender restablecer los derechos, el Estado debe anticipar, y garantizar que sean respetados desde el inicio. Es una garantía constitucional que el Estado reconoce a toda la ciudadanía.