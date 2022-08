Una copa por la salud y el planeta

No es un llamado a tomar trago de forma sana y ecológica; es una invitación de la Fundación Mujer y Futuro – FMF a donar Kits de higiene menstrual para mujeres del área rural de Bucaramanga ¡una copa por la salud, por nosotras y por el planeta!

La salud menstrual es un tema de actualidad. La ley 2261/julio/2022 indica que “el Gobierno Nacional... deberá garantizar la entrega gratuita de artículos de higiene y salud menstrual a las mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad”. Se justifican esta y otras normas que tienen en cuenta una diferencia biológica inevitable entre mujeres y hombres, que genera como una “penalización” para las mujeres quienes, naturalmente, menstrúan un promedio de 2100 días a lo largo de sus vidas.

Según el DANE, una de cada diez mujeres está en situación de pobreza menstrual, es decir que no cuenta con los recursos necesarios para acceder a productos básicos de higiene para atender sus días de menstruación, lo cual se traduce en ausentismo escolar o laboral, o infecciones o enfermedades debidas a la falta de higiene. En su invitación a hacer una donación para un kit de higiene menstrual, la FMF precisa que unas 73000 mujeres/adolescentes no tienen ni recursos ni condiciones para tener accesos a toallas, tampones o copas menstruales o a una información clara y precisa, sin prejuicios de género. La copa menstrual tiene una vida útil de más o menos ocho años y remplaza las toallas o tampones, no biodegradables y altamente contaminantes, además de costosos. Por tanto, regalar una copa a mujeres y jóvenes de escasos recursos económicos representa una valiosa ayuda para estas niñas que faltan al colegio por no tener protecciones seguras e higiénicas y que a menudo deben usar trapos poco protectores e incómodos. El Kit de higiene menstrual que se quiere entregar contiene una copa y dos toallas ecológicas lavables, y se entregarán al finalizar un taller informativo acerca de la salud y cuidado menstrual para mujeres. Así, al producir menos desechos no biodegradables y contaminantes, se aporta también a la conservación del medio ambiente.