Una enfermedad es epidemia cuando se propaga durante algún tiempo por un país o región, afectando simultáneamente a un gran número de personas. Mientras se mantiene lejos de casa, poco preocupa al resto del mundo. Pero, si esta epidemia traspasa fronteras y ataca a casi todo el mundo: se transforma en pandemia (caso COVID-19), y el mundo se alborota. Si se instala para durar, porque las condiciones ambientales, económicas y sociales le son favorables, hablamos de endemia. Y, una pandemia endémica es cosa seria. ¿El sacudón necesario anunciado?

El ser humano es poco preventivo y no valora la precaución. Poco amigo del “nunca se sabe, mejor actuar con prudencia, ¿para qué arriesgarse?, ¿valdrá la pena?, ¿es ambientalmente válido?”, recurre a la defensiva o al ataque – estilo “guerra preventiva” - que no previene nada. Entonces, la vacunación se da como panacea para acabar con la pandemia. Una lucha frontal, localizada pero generalizada, supuestamente organizada y segura; pero, sin cambios reales de entorno, sin medidas de fondo que promuevan cambios estructurales, ambientales, económicos y de hábitos, que dejen entrever esta nueva realidad anunciada como apertura hacia un “nuevo mundo”, con seres humanos renovados y listos para una nueva oportunidad y no para una sexta extinción.

La vacunación general no será la panacea y si lo fuera, a escala humana, tomará bastante tiempo; sin garantizar siquiera el fin del uso de tapabocas y la posibilidad de reanudar encuentros presenciales, cercanos y cariñosos. El tema va para largo y sí obliga a cambios sensatos y profundos, de los que “los ambientalistas” y “fanáticos” de los derechos humanos y justicia reclaman desde hace mucho. ¿Será el momento para que los humanos emprendamos en serio dejar de ser este mal endémico que somos desde hace generaciones para la tierra? Esta puede salvarse, pero las condiciones ambientales, económicas y sociales creadas por humanos ya no nos son tan favorables y favorecen toda clase de enfermedades virales o no. ¡Tiempo de sacudirnos!