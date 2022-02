Como todos saben, soy muy futbolera y aunque más santafereña que hincha de la selección, me duele lo que pasa a su alrededor. Y es que el fútbol se convirtió en un reflejo de lo que somos como país. La selección es la viva muestra de lo que le pasa a nuestra sociedad.

El equipo nacional siempre tuvo un comportamiento mediocre desde el inicio de la eliminatoria. Aunque comenzamos “no tan mal”, el ‘performance’ fue cayendo día a día por vicios como el individualismo, egocentrismo y, sobre todo, anteponer las necesidades personales a las colectivas. Son los mismos vicios que vemos en el Congreso, en las alcaldías, en Palacio y en la mayoría de empresas estatales.

A pocos les importa el objetivo común, el bienestar general. Prueba de ello son las actuaciones de nuestros políticos y futbolistas; ambos, haciendo de su quehacer un show mediático a través de expresiones populistas como “tengo puesta la camiseta”, además de tomarse fotos y promesas vacías.

La tricolor dejó de lado lo fundamental, nuestro país, nuestra bandera. Igual sucede con los políticos a los que les importa más el número de votos, el poder, que las necesidades de los ciudadanos.

Fuentes han revelado que jugadores como Cuadrado, James y Ospina pelean entre sí, se hacen sacar de partidos por no estar de acuerdo con el técnico o con sus compañeros. Igual ha sucedido con las peleas internas de las coaliciones o con los congresistas que abandonan los salones del Congreso para no votar y no perder sus beneficios con los que cuentan.

Es increíble que, sabiendo lo importante que era hacer gol para romper la racha, algunos jugadores le dijeron a Reinaldo Rueda que Teo Gutiérrez no era bienvenido, sabiendo que él conoce la cancha de Barranquilla como pocos. Pero, en la política como en el fútbol, pesó más el ego de vetar a un jugador por caprichos personales que el país. Así mismo actúan los caudillistas: prefieren que jueguen quienes les convienen y no quienes están dispuestos a trabajar por el país.

Reinaldo fue muy blando, tal vez como nuestro presidente, que no ha sabido sacar del gobierno a quienes han hecho poco y no ha tenido la fuerza para lograr un equipo más competitivo.

El país sufrirá el impacto económico de no ir al mundial. La economía informal sufrirá, los bares y restaurantes bajarán sus ventas y perderán la oportunidad de recuperarse tras la pandemia.

Llegó la hora de izar la bandera con la verdad, de ponernos las manos en el corazón y actuar generosamente, de soportarnos en hechos reales de los cuales sintamos orgullo, dejando de lado nuestros intereses banales y de protagonismo sin piso alguno. Estamos poniendo en juego nuestras vidas, cediéndole espacio a lo no importante, a lo falaz, a nuestras vanidades. Unámonos por nuestra bandera.