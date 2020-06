Chocó en cuidados intensivos

Hace unos años sostuve una conversación con el entonces Ministro de Ambiente, el chocoano Luis Gilberto Murillo a propósito de una visita que hice a su departamento donde fui testigo de la crisis sanitaria del hospital San Francisco de Asís de Quibdó. La situación era inhumana, pacientes en colchonetas en el piso, camas oxidadas, goteras, animales en la sala de urgencias y carencia de protocolos de salubridad. Le expresé mi tristeza y preocupación, sugiriendo que solicitara los recursos necesarios al Presidente Santos para la reconstrucción del hospital. La respuesta me dejó atónita, me dijo que los temas de salud no eran de su competencia y que hablara con el Ministro de Salud. Sentí una inmensa decepción.

Hago referencia a esta conversación para ilustrar la falta de voluntad política que asiste a los líderes del departamento frente a la garantía del derecho a la salud.

Este hospital ha tenido una atención deficiente a la comunidad por los malos manejos de sus recursos, investigaciones a gobernadores, alcaldes, interventores y a dos Superintendentes.

En 2007 fue intervenido por la Supersalud , con deudas por más de 37 mil millones de pesos. Se le inyectaron más de 18 mil millones y una vez liquidado, se creó una Nueva ESE en 2017 con un presupuesto de 12 mil millones. Pese a esto, hoy se encuentra en una situación deplorable, obligando a la Superintendencia a intervenirlo nuevamente.

Es doloroso ver este círculo vicioso, donde los bandidos desangran el hospital, el Gobierno inyecta nuevos recursos y nuevamente se los roban.

Estos actos de corrupción inician en las campañas, como lo denunciaron los organismos de control. En Chocó hay un grupo denominado “los embilletados”, financiadores de las campañas y controladores de la contratación en la mayoría de las entidades: Dairon Parra, Jhoany Alberto Palacios, Didier Córdoba y Carlos Murillo.

Este último maneja la salud a su antojo, siempre pone secretario de salud, nombró a su esposa y a su sobrino, investigado por la Procuraduría por presuntos hechos de corrupción junto al gobernador Ariel Palacio, también imputado por la fiscalía.

Además ha puesto los gerentes del hospital, a Carlos Perea, suspendido por la procuraduría y Julia Halaby, hija del exgoberandor William Halaby, condenado por corrupción, quien fue removida del cargo por la intervención.

El partido liberal es en gran parte el responsable de lo que ha pasado en la salud. A los partidos les importa poco o nada el bien común, son organizaciones cuyo único objetivo es ganar elecciones y eso explica que entreguen avales a los mismos que se han robado el departamento.

Esperemos que las investigaciones que han anunciado los organismos de control resulten en condenas, especialmente para los peces gordos que tienen quebrado al departamento.