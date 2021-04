Convidados de Piedra

Cada tres meses los colombianos nos hacemos la misma pregunta: ¿por qué los congresitas gozan de tantas vacaciones y se les paga un sueldo tan alto?

Desafortunadamente el debate siempre se queda en unos editoriales de prensa y en unos cuantos trinos.

El país está pasando por uno de los momentos más difíciles de la historia: miles de niños continúan sin estudiar, el desempleo supera el 15%, el crecimiento económico es el más bajo de las últimas décadas, se vislumbran nubarrones fiscales dificiles de manejar, la inseguridad se volvió a tomar las ciudades y el campo; y hasta el momento el legislativo ha sido convidado de piedra.

Durante el primer año de la pandemia, se concentraron en el inútil debate sobre la legalidad de las sesiones virtuales; pasaron meses y fue imposible que llegarán a un acuerdo; se convirtió en una batalla política y un show mediático, sin discusiones de fondo.

Desafortunadamente el panorama no ha cambiado. Muchos esperábamos que se llamara a sesiones extraordinarias a principios de este año para que se retomara la agenda legislativa en materia social, económica y de seguridad para mitigar el impacto de la pandemia, pero como siempre, la desidia que los caracteriza triunfó y sólo hasta el 16 de marzo regresaron de vacaciones.

Pero ahí no termina el descaro; tampoco fueron citados los días hábiles de Semana Santa. Hasta el momento los presidentes de las mesas directivas no han dado explicación alguna. Me imagino que se encuentran muy ocupados. Germán Blanco se encuentra en las playas de Cancún, atendiendo supuestamente una invitación sobre cambio climático, en compañía de su esposa Lina María Bustamante, secretaria de salud de la Gobernación de Antioquia, quien se encuentra en el ojo del huracán puesto que el departamento se encuentra en alerta roja por la alta ocupación de camas UCI; y ella de paseo.

A este viaje también se sumaron ocho congresistas más. Sería bueno que nos explicarán por qué consideran que no existe riesgo de contagio en este viaje, pero para asistir al congreso sí.

El Presidente del Senado, Arturo Char, se encuentra descansando con su familia. ¿Será que los tres meses no le bastaron?

Fuimos muchos los que advertimos sobre la elección de estos señores en las mesas directivas; yo incluso escribí una columna al respecto. El tiempo nos ha dado la razón.

Y volviendo al tema, en junio volverán a tener un mes de vacaciones.

¿Será que llegó la hora de que los congresistas ganen honorarios por las horas que participen en cada sesión?

Aunque no estoy de acuerdo con plantear referendos, creo que en este caso no existe otra solución. Está claro que estos “honorables” jamás legislarán en contra de sus propios intereses. Este congreso sin duda pasará a la historia como uno de los peores, por no estar a la altura de la situación.