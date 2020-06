Mary Ellen Wilson era una niña de ocho años que vivía en Nueva York en 1872. Sus padres adoptivos la maltrataban, la azotaban, la cortaban, no la alimentaban; dormía en el suelo y la encerraban. Etta Wheeler, una asistente social de la iglesia, denunció los hechos ante las autoridades, pero la respuesta fue que los niños se consideraban propiedad de sus padres y el trato hacia ellos era un asunto privado.

En esa época no existía una ley que condenara el maltrato y abuso infantil, pero sí una legislación para proteger a los animales. Etta, desesperada, pidió ayuda a la Sociedad Americana para la Prevención del Maltrato Animal quienes llevaron el caso a los tribunales alegando que Mary Ellen era parte del reino animal y por ende debía aplicarse la ley contra la Crueldad Animal. Con este argumento ganaron el caso ante la Corte Suprema y condenaron a los padres adoptivos.

Esta historia evidencia cómo los derechos de los niños nunca han sido prioridad. ¿Cómo explicar que los derechos de los animales fueron protegidos primero que los de los niños?

Desafortunadamente todavía existen personas que consideran a los hijos de su propiedad y que lo que pase al interior del hogar es un asunto privado. Esta infame creencia se evidenció esta semana en la Cámara de Representantes durante la discusión del proyecto de ley que prohíbe el uso del castigo físico o cualquier tipo de violencia como método de corrección contra los niños y adolescentes.

Los argumentos de los representantes que solicitaron el archivo del proyecto son idénticos a los que Etta recibió en 1874. El representante Jorge Tamayo afirmó que los niños menores de 7 años no tienen capacidad de razonar ni pensamiento. El representante Gabriel Vallejo dio el ejemplo de un padre ebrio que castigaba con correa a su hija por grosera, justificando su forma de disciplinar. El representante Carlos Acosta afirmó que los hijos son de los padres y no del Estado, desconociendo que los hijos no son propiedad de nadie.

Es doloroso y desesperanzador escuchar a unos supuestos representantes del pueblo aduciendo tanta desfachatez. Debe quedar claro que la violación de los derechos de los niños es un asunto público y que la sociedad está obligada a cuidarlos. Justificar el castigo físico es un despropósito, pues los estudios demuestran menor obediencia y empeoramiento de la conducta; también consecuencias negativas en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños.

Esta sociedad está tan enferma que ni siquiera un proyecto de ley que busca promover prácticas de crianza positiva y la protección de los derechos de los niños nos pone de acuerdo.

Hoy me ratifico, el artículo de la constitución que establece que los derechos de los niños prevalecen, es letra muerta.