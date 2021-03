Siento la obligación moral de escribir nuevamente sobre el regreso a clases de los niños; la razón es que la desidia y la ineficiencia de las autoridades sigue imperando. Como comenté en una columna anterior, luego de la presión de un sinnúmero de expertos y de sectores de la sociedad civil, muchos salieron a anunciar con bombos y platillos la apertura de un colegio, tratando de engañarnos; pero la realidad es que la situación sigue siendo la misma.

Los defensores de los niños no podemos permitir que esta generación permanezca otro año sin estudiar. Muchos me han recriminado por afirmar que se está violando el derecho a la educación dado que los estudiantes están recibiendo clases virtuales; desconociendo que la realidad del país muestra que solo un poco más del 50% de las personas tienen acceso a internet de banda ancha.

El presidente Duque debería decretar la emergencia educativa en Colombia y debería tener un tablero de seguimiento de cada municipio para asegurarse de que no se le esté violando este derecho a ningún niño. Hasta el momento no muestra liderazgo en esta gran cruzada. La historia se lo cobrará si no lo hace.

El panorama es deplorable: Los mejores datos están en Antioquia y Medellín, con sedes oficiales abiertas por encima del 41% y los estudiantes en alternancia, por encima del 12%; en Bogotá, las sedes oficiales abiertas son del 10% y estudiantes en alternancia del 2%. En el resto de los municipios y departamentos del país las sedes abiertas y los estudiantes en alternancia no superan el 1%, e incluso están en el 0%.

Preocupa que el Ministerio de Educación esté reportando apertura en ciudades como Quibdó y Armenia donde no han abierto ni un solo colegio. La información oficial debe ser una radiografía de los que está ocurriendo y no un disfraz de la realidad.

Es tan insólito lo que está sucediendo y las prioridades trastocadas que en Bogotá abrirá primero San Victorinoque el 90% de los colegios y en Cali las discotecas que el 97% de los colegios.

El estado de vulnerabilidad en que se encuentran los niños es aterrador. Hoy pasan más tiempo solos en la calle, expuestos a peligros como el reclutamiento, la drogadicción y el abuso sexual.

Los padres de familia deben superar el miedo de enviar a los hijos al colegio porque los estudios demuestran los bajos índices de contagio, y la mayoría de los niños no se encuentran aislados sino jugando en la cuadra con los amiguitos y los jóvenes de rumba sin tapabocas ni distanciamiento social. Entonces, ¿cuál es el temor? Los niños estarían más seguros en los colegios, por todos los protocolos que deben seguir.

Desafortunadamente hoy nuestros líderes están concentrados en un supuesto pacto histórico. Señores: el único pacto histórico en el que hoy se deben enfocar, despojándose de todos los egos e intereses burocráticos, es que todos los niños y jóvenes del país tengan garantizado el derecho a la educación; lo demás es irrelevante.