El último adiós

Hace unas semanas el coronavirus se llevó a una persona muy importante en mi vida. Tengo el corazón partido en mil pedazos, no solo por su partida sino por lo que sufrió en sus últimos días, por culpa de este maldito virus. También siento un dolor infinito por lo que vivieron su esposa e hijos, quienes no pudieron tomar su mano y acompañarlo en su partida. Y como si fuera poco, la esposa y las hijas resultaron positivas, lo que las obligó a aislarse en medio de esta desgarradora situación. Luego de unos días, las cenizas llegaron a la puerta de la casa; el virus les arrebató la posibilidad de darle un último adiós. Hoy le rindo homenaje a Haroldo Rodas dándole gracias a Dios por su vida.

Son más de 580 mil familias en el mundo que lloran a sus seres queridos viviendo lo que acabo de describir. Lo inaudito es que, a pesar de las cifras, muchos no han entendido que esto es una realidad y que solo cuidándonos mutuamente vamos a salir adelante. ¿Por qué no hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esta tragedia no toque a nuestras puertas?

Últimamente hemos visto en los medios de comunicación a funcionarios públicos violando la cuarentena y pasando por encima de los protocolos de bioseguridad. Esto demuestra la falta de líderes íntegros en nuestro país. Lo peor es que, una vez se ven expuestos, no muestran arrepentimiento alguno.

¿Qué tal el cinismo del alcalde de Algeciras, que luego de hacer una fiesta de matrimonio, se muestra con sonrisa burlona diciendo que solo había invitado a 50 personas?

La Procuraduría ha abierto más de 25 investigaciones disciplinarias a funcionarios de elección popular que han incumplido las normas de aislamiento social. Esto es insólito en medio de una de las crisis más complejas de los últimos tiempos; no estamos en época de ferias y fiestas. ¿Cómo pedirles a los ciudadanos que cumplan los protocolos cuando el mensaje que envían con sus actos es que no es ni importante ni necesario hacerlo?

Y hablando de liderazgo, el país está cansado de las peleas de los líderes de políticos.

Es inaceptable que en el momento donde se registran los mayores contagios en Colombia, se discuta si ganó el presidente o la alcaldesa de Bogotá con la decisión del aplazamiento del IVA.

Loa gobernantes deben trabajar para el pueblo no para alcanzar réditos políticos. Acá los únicos ganadores deben ser los ciudadanos.

Señores, llegó la hora de que dejen de cultivar sus egos y que todos remen para el mismo lado; llegó la hora de acatar las normas y ser ejemplo, de lo contrario pasaremos a la historia por no haber estado a la altura de la situación.