Ellos o nosotros

Se acerca la hora cero para la elección del Congreso y hasta ahora solo parece interesar la contienda presidencial. Una gran mayoría de ciudadanos no saben ni siquiera quiénes son los candidatos al congreso. Pero eso sí, todas esas personas que no votan son los primeras en criticar y quejarse de la corrupción. Es claro que, si no elegimos los que trabajamos honradamente por este país, serán los corruptos quienes lo hagan por nosotros. Desafortunadamente esta ha sido nuestra historia. Muchos se preguntan cómo roban los congresistas y hoy haré referencia a tres modalidades para que se entienda la importancia de ejercer el derecho al voto de manera responsable. Hablemos de los cupos indicativos. Estos en pocas palabras son los famosos auxilios parlamentarios que puso a más de uno a desfilar por las cárceles del país. ¿Cómo opera? Los congresistas contactan al Ministro de Hacienda y gestionan recursos para la realización de obras en su regiones. Hacienda, entonces, incorpora estas partidas al presupuesto y se ejecutan a través de los gobernaciones y alcaldías. Hasta ahí, nada raro. Lo turbio está en que los congresistas se vuelven dueños de los recursos; y los gobernadores y alcaldes deben contratar con quien ellos digan. Pero acá no termina esta movida. Lo que muchos hacen es vender estos cupos. Les explico: al parlamentario le aprueban un cupo para su departamento y este se lo vende a otro colega para que se quede con la autonomía de con quien contratar ya sea en ese departamento o en otro. Esto conllevó a que en el gobierno anterior se diera una concentración de la inversión en pocos municipios. Un ejemplo de esto fue Sahagún, la tierra de Ñoño y Musa. Otra modalidad es la mermelada. El Gobierno nombra en las cabezas de las entidades las cuotas de los congresistas y desde ese momento se convierten en sus amos y señores. Un ejemplo cruel es lo que hacen con el Icbf. Los directores regionales, al ser puestos por estos, les entregan todos los negocios que se manejan; es decir reciben coimas por cada peso que se mueve. En el programa de primera infancia, el Icbf financia el 70% del costo total de la canasta y las fundaciones se supone que en contraprestación deben poner el restante. Cabe aclarar que pocos lo hacen. Es así como, de ese 70% lo que llega a los niños es muy poco puesto que a este valor hay que restarle las coimas del director regional y del parlamentario. Esto significa que a muchos realmente les llega el 40%. ¡Desgraciados! La población que atiende esta entidad son los más vulnerables; los más pobres, los violados, los maltratados... ¿Cómo pueden ser tan inhumanos? Y la tercera modalidad que utilizan para llenarse los bolsillos, la ejecutan directamente. Cobran por presentar los proyectos de ley o por hundirlos. ¿Cómo funciona? Cuando una ley puede afectar a un sector particular, el parlamentario se reúne con los interesados o con los lobistas y les cobra un porcentaje por oponerse. Esto muestra que centrar nuestra atención solo en las elecciones presidenciales es un error garrafal y que el pueblo debe tomar conciencia de la importancia que tiene el voto para cambiar el rumbo del país.