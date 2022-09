Esta semana el presidente Gustavo Petro puso nuevamente sobre la mesa la propuesta sobre el sistema de pensiones. Además de ser populista, existe un gran consenso entre los más reconocidos economistas de ser un descalabro para la economía y para los cotizantes del sistema privado de pensiones.

Todos estamos de acuerdo en que los adultos mayores deben tener una mejor mesada, sin duda es una iniciativa loable; sin embargo, la propuesta populista de Petro pretende subsidiar a los adultos mayores con los recursos de las personas que vienen ahorrando para su pensión en los fondos privados. En últimas, lo que propone Petro es cambiar ahorro por deuda, generando un altísimo déficit pensional hacia el futuro.

Como bien lo dice Juan Carlos Echeverry: “Propuesta pensional de Petro NO dice que: 1) Colpensiones sería más deficitario, ergo implicaría más impuestos; y/o 2) más semanas de cotización, mayor edad de jubilación y menor pensión; 3) secaría mercado de capitales e inversión; eso sí, lograrían la meta de decrecer.”

Según Daniel Wills, vicepresidente técnico y de estudios económicos de Asofondos: “La propuesta pensional del Gobierno generaría un déficit fiscal adicional en los próximos 50 años de 407 billones de pesos de hoy. Un hueco, en valor presente, de 30% del PIB actual. Repensemos el sistema de protección a la vejez, pero sin comprometer el futuro del país.”

El hoy ministro de educación, Alejandro Gaviria, en campaña fue más allá, y en una discusión que sostuvieron públicamente, lo acusó de su intención de expropiar: “No Gustavo, yo defiendo es el ahorro de los colombianos que tú quieres expropiar. El sistema pensional no puede ser una pirámide #NoMasCarreta. Lo que propones es un suicidio. Quieres financiar gasto corriente con los ahorros y aportes de la gente. En el mediano plazo acabas el sistema pensional y condenas a los colombianos a una vejez sin ingresos. Los más de 300 billones de pesos que están en los Fondos de Pensiones privados no son de los banqueros, son de todos los afiliados. Si los utilizas para financiar tu plan de gobierno, estarías expropiando el ahorro para la vejez de 17 millones de colombianos. Estarías también acabando con el mercado de capitales en Colombia. El ahorro pensional depositado en los Fondos se invierte en títulos de deuda y en acciones. Podrías provocar una crisis financiera sin precedentes. Estás haciendo cuentas alegres que no serían sostenibles en el largo plazo. Hoy hay 4,6 trabajadores por cada adulto mayor, sin embargo, en 2050 habrá solo 1,9 trabajadores. En 30 años no habrá nada ahorrado y los aportes no alcanzarán para pagar las pensiones comprometida. El sistema de pensiones hay que reformarlo, pero no acabarlo. El cambio que yo propongo y represento es el #CambioResponsable”.

Ministro Gaviria: como usted bien lo dijo, esto sería un golpe mortal para la economía del país. Esperemos que usted no permita esta debacle. Usted también sería responsable si guarda silencio siendo parte del gobierno.

