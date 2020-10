Generación que se esconde

Hace unos días almorcé con una amiga y su hija de 6 años. Cuando se aburrió de nuestra conversación me pidió el celular. Al rato me lo devolvió con cara de desilusión y le pregunté qué había pasado y me respondió; “tu teléfono es aburrido porque no tiene aplicaciones con filtros”. Yo le respondí que con las que tenía era suficiente para cuadrar el brillo de las fotos. Ella se río y me miró como un bicho raro y me explicó que lo que ella buscaba era verse mejor.

La respuesta me dejó estupefacta, todavía lo estoy...

¿Una niña de 6 años buscando aplicaciones para verse mejor?

¿Será que estamos creando una generación que se oculta en las redes para esconder su esencia que es lo que nos hace, únicos y valiosos?

¿Tenemos que tener curvas más acentuadas, pestañas largas, maquillaje fuerte, labios más gruesos, pómulos más definidos, senos grandes como ofrecen estas aplicaciones para ser valoradas? O los hombres ¿deben ser más musculosos o mujeriegos (como lo dicen muchas de las canciones utilizadas en los TikToks) para demostrar su masculinidad?

Hoy la gran mayoría de los niños y adolescentes usan de manera insegura e incorrecta las redes para exhibir una vida totalmente paralela a la que viven y mostrarse distintos a lo que son; para ser aceptados y lograr la mayor cantidad de “likes”.

Los estereotipos de belleza falsa que ofrecen las redes generan un impacto negativo en la formación de la identidad y autoestima de esta población, quienes se comparan con ideales de belleza que no existen y por ende siempre estarán insatisfechos de como lucen. Estamos llegando al punto de que las premisas “amarse a uno mismo” y “aceptarme como soy” son inalcanzables para la generación actual.

Esto ha traído como consecuencia la adopción de conductas obsesivas que ponen en riesgo el bienestar psicológico y la salud física; ocasionando comportamientos autodestructivos para llegar a tener estas características.

Hoy celebro que la marca Pony Malta; la Vicepresidencia y las fundaciones Juan Fe, Niñas Sin Miedo, Tiempo de Juego, Niñas de Luz y She Is; promuevan dentro de las redes sociales el #EllasHablan; iniciativa que visibiliza el pensamiento de grandes mujeres de la historia; y las jóvenes puedan compartir en sus Tik Toks y en Instagram Reels, sus frases, en lugar de bailes sensuales y sus cuerpos.

Es el momento de empoderar a los niños y adolescentes para que en vez de querer mostrar sus curvas y músculos escondiéndose detrás de una pantalla, demuestren sus capacidades y griten apasionadamente que están listos para cambiar el mundo.

Para ello, es fundamental que los papás y maestros potencialicen desde la primera infancia sus capacidades y fortalezas; enseñándoles que el valor está en la esencia y las características propias de cada uno; en la diversidad; encontrando el sentido a sus vidas como camino hacia la felicidad.