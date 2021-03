Esta semana se registró un nuevo caso de vulneración de los derechos de los niños; esta vez por parte del Ministro de Defensa al afirmar que los menores de edad reclutados son máquinas de guerra.

El Gobierno debe demostrarle al país si el bombardeo ocurrido en el Guaviare fue legítimo y si se rigió por el DIH. Yo no me apresuraré, como muchos, a emitir un juicio sobre la operación desde mi oficina en Bogotá, porque no tengo los elementos de juicio y considero irresponsable hacerlo. Pero sí quiero referirme a las indolentes declaraciones del Ministro contra los niños víctimas de reclutamiento forzado.

Como exdirectora del ICBF, no puedo creer que alguien que haya ocupado este cargo considere que un niño reclutado deja de ser víctima cuando comete delitos. Esta afirmación desconoce la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos por Colombia, como también las historias de vida de muchos de los niños desvinculados que ingresan a los programas de esta entidad.

Esta realidad del país ha sido registrada por la producción colombiana La Niña, que evidencia los horrores que viven los menores de edad reclutados. La serie cuenta la historia real de una niña de 8 años que fue arrebatada de su familia por las Farc. Cada capítulo muestra el camino cruel y atroz que tuvo que recorrer en la guerrilla. Ver a esta niña con un fusil al hombro que supera su tamaño, tratando de alcanzar el paso de los mayores en las largas caminatas con múltiples heridas en las piernas rompe el corazón. En el monte fue violada y maltratada por sus reclutadores y por un coronel del Ejército. A los 16 años fue capturada y su vida cambió. Hoy pese a todas las adversidades es médica pediatra demostrando que todos los niños desvinculados pueden tener un final feliz.

Alejandro Eder señaló desde su experiencia como exdirector de la agencia de reintegración que prácticamente el 100% de los menores de edad que pasaban del programa de ICBF al proceso de reintegración se reincorporaban exitosamente a la sociedad.

¿Cómo es posible que el Ministro, después de haber conocido tantas historias de éxito por su paso en el ICBF, considere a estas víctimas del conflicto como máquinas de guerra? Es necesario insistir en la responsabilidad de los grupos terroristas en cuanto a este delito, frente al cual exigimos que sean condenados; pero, con esta nueva visión del Ministro, pareciera que el Gobierno está renunciando al deber del Estado de proteger a los miles de niños que aun se encuentran en el monte viviendo un infierno; además de poner en riesgo la reparación de los que se encuentran desvinculados.

Es alarmante lo que está pasando con los niños y jóvenes; no solo se está vulnerando el derecho a la educación lo que los expone a estas situaciones, sino que también ahora se les considera máquinas de guerra.