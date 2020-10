Quibdó en llamas...

Cuatro años después de haber firmado el proceso de paz, el departamento del Chocó continúa siendo azotado por la violencia que ejercen las disidencias de las Farc, el ELN, las bandas criminales como el Clan del Golfo, los grupos armados residuales y las pandillas urbanas.

Esta semana los ojos de las autoridades nacionales estuvieron puestos en Quibdó por el toque de queda impuesto por el grupo narcotraficante Fuerzas Armadas Mexicanas, ocasionando que el presidente viajara con la cúpula militar para controlar la situación.

Desafortunadamente esto no es nuevo para los quibdoseños, quienes sistemáticamente han sido atemorizados por los grupos al margen de ley. Pareciera que quienes ejercen el poder son las bandas criminales y no las autoridades. De nada sirvió que el alcalde Martín Sánchez saliera a las calles rodeado de un ejército de policías y soldados gritando que los toques de queda en la ciudad los imponía él y no los grupos delincuenciales, cuando los narcotraficantes reclamaban el supuesto incumplimiento del alcalde de los pactos realizados con ellos para subir al poder.

Las autoridades confirman que en Quibdó operan seis pandillas, lideradas por el Clan del Golfo y los Mexicanos, que se están peleando el negocio del microtráfico y las extorsiones. Los más afectados de esta situación son los jóvenes, que ya han puesto una cuota de 120 homicidios en este año.

El presidente Duque al término del consejo de seguridad, anunció medidas muy importantes para combatir a los criminales. Pero la pregunta es ¿qué pasó con las medidas anunciadas por el Ministro de Defensa el 25 de enero, cuando viajó de urgencia a Quibdó luego de una alarmante situación de orden público en el departamento? ¿Cuáles fueron los resultados de ese consejo de seguridad? ¿Quién hizo el seguimiento de la ejecución de las medidas tomadas? ¿Por qué el ejército y la policía permiten un toque de queda impuesto por una banda de narcotraficantes? ¿Quién responde políticamente por esta aterradora situación? ¿Tendrán que conformarse los quibdoseños a que el gobierno de turno haga presencia y anuncie medidas solo cuando los medios nacionales registran hechos de inseguridad?

Los chocoanos llevan muchos años resistiendo la violencia, la corrupción de la mayoría de sus políticos, las necesidades básicas insatisfechas; pero sobretodo, la falta de oportunidades para los jóvenes creando una situación propicia para que la búsqueda del dinero fácil sea el anzuelo perfecto para ser reclutados por los criminales.

El país está en deuda con este departamento; se requiere una alianza urgente entre el Gobierno Nacional y local, la sociedad civil, la iglesia, la comunidad internacional, los empresarios, los organismos de control y las fuerzas militares y de policía para ejecutar un plan de acción. Esta es la única intervención posible de manera que no sea permeada por los políticos corruptos y se obtengan resultados reales. De no ser así, se puede llegar a un punto de no retorno.