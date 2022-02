Sin pena ni gloria

He escrito tantas veces sobre la indiferencia y complicidad del Estado, la familia y la sociedad respecto de la crítica situación que viven nuestros niños que siento una frustración infinita, pues nada de lo que decimos los defensores de los derechos de los niños logra despertar y concientizar a nuestra sociedad enferma e indolente.

Varias personas me han dicho que me he vuelto repetitiva con el tema; pero, al contrario, pienso que me falta insistir mucho más y que todos debíamos estar gritando a los cuatro vientos que los niños no importan en este país y que llegó la hora de unirnos para defenderlos de tanto desgraciado que merece estar en el infierno.

Esta semana pasó desapercibido la revelación que hizo el DANE sobre el número de nacimientos producto de embarazos en niñas menores de 14 años, cifra que se incrementó en un 19,4% entre 2020 y 2021. Dicha entidad,a través de su director, aseguró que puede obedecer al aumento de los abusos sexuales durante la pandemia, toda vez que los integrantes del hogar se vieron obligados a permanecer en sus casas, aumentándose las posibilidades de cometer este delito.

Esta realidad dolorosa no me sorprende puesto que trabajo en una fundación que acoge a niños que se encuentran en el sistema de protección del ICBF y cada día nos llegan casos más aberrantes.

Siempre que veo a una niña de 10 y 11 años entrando por la puerta con una barriga más grande que ella, ratifico lo mal que estamos haciendo las cosas y cómo le estamos fallando como sociedad a nuestra infancia. Una niña de esa edad debería estar jugando, aprendiendo, desarrollándose; y siendo amada y protegida por su familia.

Cabe recordar que tener relaciones sexuales con niña o niño menor de 14 años es delito y es considerado abuso sexual; y que el embarazo infantil genera consecuencias físicas, psicológicas y sociales muy graves en las niñas.

Es fácil culpar de todos los males de la sociedad a los gobiernos, que sin duda tienen una responsabilidad fundamental en cuanto a los programas de prevención que se deben desarrollar, pero los padres de familia no pueden seguir escudándose en esto ya que son ellos la primera línea de defensa de los niños.

No puede ser viable una sociedad en donde el hogar de muchos niños sea un lugar inseguro y cruel para ellos.

Lo cierto es que la noticia del aumento de esta cifra pasó sin pena ni gloria pues no despertó ni indignación nicompasión en el pueblo.

Y mientras las tendencias en redes sociales se ocupan de las vergonzosas peleas de la mayoría de los candidatos, en este momento una niña de 10 años está siendo violada y posiblemente embarazada....

Adenda: Los directivos de Fecode, grandes protagonista de esta tragedia.