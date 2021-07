El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo en medios nacionales que la “captura” de alias Manolo permitía dar tranquilidad a las familias de los niños abusados.

No señor alcalde, lo que da seguridad a los padres de familia es que usted no mienta sobre una captura que realmente fue una entrega; así como que no haya jardines donde violen a los niños. Para brindar tranquilidad se requiere que los operadores contratados para prestar estos servicios sean los mejores y no respondan a las casas políticas que tanto daño le han hecho al país.

Hace un año la Contraloría alertó sobre la contratación que estaba realizando el programa Buen Comienzo con el operador Colombia Avanza. Hubo varias advertencias en los medios sobre la relación que tenía esta fundación con varios políticos de Bello que han sido parte de la casa Suárez Mira. Caracol Radio, por ejemplo, realizó un informe concluyendo que esta corporación funciona bajo la supervisión anónima de uno de los caciques políticos de ese municipio, Gloria Montoya Castaño.

Montoya Castaño es actualmente concejal de Bello; fue gerente del programa Maná en la gobernación de Luis Pérez; así como diputada de Antioquia, entre otros cargos.

Henry Paulison Gómez Montoya es el representante legal de Colombia Avanza. Fue concejal de Bello, apadrinado por su tía, Gloria Montoya, militante del partido Conservador con la familia Suárez Mira, los caciques de Bello con un hermano prófugo, el exsenador Óscar Suárez Mira, y otro hermano que falsificó su diploma de bachiller, el exalcalde de Bello, César Suárez Mira.

Le pregunto al alcalde ¿Por qué insiste en contratar con esta fundación pese a todas estas advertencias? ¿Estará pagando favores políticos? En el portal de contratación estatal, SECOP, se constata que, en el periodo de Quintero, se han suscrito 3 contratos por $29.000 millones de pesos con esta corporación; la mayoría por contratación directa.

Adicionalmente, la contratación del PAE en Antioquia tiene una alta concentración en Colombia Avanza. Entre 2017 y 2020, son 31 contratos los que se han celebrado.

Esto pasa por lo general en este país con los escándalos que conciernen a los niños: se vuelven tendencia un día y luego todo se olvida.

Los políticos vociferan en las redes que exigen la garantía de los derechos de los niños, pero a la hora de actuar, priman sus intereses.

O cómo se explica que el senador Didier Lobo del partido Cambio Radical, haya sido sancionado por la Procuraduría por sobrecostos en un contrato de paquetes nutricionales para la recuperación de niños desnutridos y madres lactantes y gestantes, por $15.295 millones de pesos y que el comité de ética de este partido no lo haya suspendido. En el partido me informan que eso está quieto. ¿Este movimiento abraza a los corruptos? ¿Cuánto les apuesto que lo avalarán en las próximas elecciones?

Lo cierto es que, con la entrega de este criminal, no siento tranquilidad alguna.... ¡En este país los niños son invisibles!