Esta semana, el país conoció el vergonzoso episodio protagonizado por el hijo de ‘la Gata’, Jorge Luis López; suceso que no sorprendió puesto que, en el país del realismo mágico, qué más se puede esperar. Cualquier parecido con lo que pasó con Jesús Santrich, es mera coincidencia.

Este caso refleja nuevamente la desorganización y la falta de rigurosidad con el que se está ejecutando el proceso de paz total del gobierno; y la inexperiencia y falta de claridad del comisionado de paz. Este proceso necesita rigor, capacidad técnica y operativa, construcción de confianza, confidencialidad y diseños metodológicos para los diálogos y negociaciones.

En entrevista con Daniel Coronell, el comisionado aceptó que el 31 de enero conoció la decisión que estaba tomando el juez frente al caso de López. ¿Cómo es posible que, al recibir dicha notificación, el comisionado Rueda no haya citado de inmediato a una reunión para explicar los alcances del decreto?: y que por el contrario haya enviado por correo certificado, una respuesta escueta adjuntando el decreto sin hacer seguimiento de la misma. Indigna que el gobierno haya fingido sorpresa una vez estalla el escándalo en medios. ¿Por qué el gobierno actuó solo cuando los medios destaparon el hecho y no antes?

Lo sucedido en los últimos meses con la paz total aterra; no solo por la falta de transparencia, el afán por los titulares y la poca claridad que demuestran quienes lideran este proceso; sino por el llamado que han hecho gobernadores al Presidente por el problema de seguridad que están viviendo los departamentos y que se ha acrecentado luego del cese al fuego bilateral declarado por el gobierno.

Esta semana el gobernador del Meta le expuso el tema al mandatario en la cumbre de gobernadores: “Las disidencias de las Farc se tienen casi tomado el sur del departamento del Meta. Yo siento, presidente, como si estuviéramos perdiendo...Las extorsiones se han quintuplicado. La gente ya no aguanta, están cerrando negocios, la gente se está yendo.” Explicó que esta misma situación se presenta en Nariño, Chocó, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Antioquia. Alertó también sobre el incremento del reclutamiento de niños.

Bien lo dice la fundación ideas para la paz: “es improbable que la paz Total adquiera tracción territorial y se traduzca en reducciones sostenibles de la violencia si, como parte de la receta, se excluyen la cualificación de la inteligencia estratégica sobre los riesgos y las amenazas, la recuperación de la iniciativa militar y la ejecución de estrategias subregionales de seguridad y contención de la violencia organizada.”

El panorama preocupa. Las intervenciones del Presidente dejan más preguntas que respuestas. El comisionado de paz no sabe ni dónde está parado. El proceso que se llevó a cabo para decretar el cese al fuego no fue serio; no se fijaron los compromisos y protocolos de verificación y seguimiento con todos los grupos antes de decretarlo. El ejército está maniatado por la falta de claridad de dichos protocolos. Y para rematar, al presidente, luego de mes y medio, le tocó salir a aclarar que se debe profundizar en el término de cese bilateral al fuego y ajustarlo a cese de hostilidades.

Lo cierto es que el gobierno le está dando una ventaja gigante al enemigo y que desafortunadamente estamos ad-portas de vivir un nuevo Caguán. Un pueblo que no aprende de sus errores está destinado al fracaso.