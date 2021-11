Votos, puestos y contratos, lo único que importa...

Se avecinan las elecciones al Congreso y en un momento tan difícil como el que está viviendo Colombia, se esperaría que los partidos políticos estuvieran a la altura de la situación. Sin embargo, por lo que se ha conocido, sus directivos estarían priorizando los votos sobre el bienestar de los colombianos. Poco o nada les importa los índices de pobreza, los tres millones de niños que no han regresado a clase, la inseguridad y el desempleo. Veamos algunas evidencias. Hace cuatro años advertimos al partido Cambio Radical de las irregularidades que cometió Didier Lobo Chinchilla en los contratos de alimentación para niños y madres gestantes durante su gestión como alcalde de La Jagua de Ibirico. A pesar de ello, le otorgaron el aval como candidato al Senado y fue elegido. Una vez posesionado, la Procuraduría nos dio la razón y fue sancionado. Hasta el momento el partido no ha tomado acción alguna en contra de Lobo. Le pregunté al presidente de la colectividad si le iban a conceder el aval y me contestó sin titubear que sí. Una vez más se demuestra que el compromiso de este partido con la infancia del país es nulo. Por su parte, el Partido Liberal, según primicia del periodista Jorge Cura, le concederá el aval a la esposa del exsenador Eduardo Pulgar condenado por corrupción. Ahora que no vengan con el cuento de que la responsabilidad es personal, porque en este caso la señora se elegiría con la estructura política y el dinero mal habido del marido. Nuevamente los liberales participan en este juego sucio. Y hablando de sanciones, ¿alguna explicación de por qué los liberales nunca sancionaron a los senadores Luis Fernando Velasco y Julián Bedoya por plagio? Recordemos que por esta razón el Externado le canceló la matrícula a Velasco y la Universidad de Medellín le anuló el título de abogado a Bedoya. El Pacto Histórico no se queda atrás con el aval de Piedad Córdoba. Solo un comentario: “La tal Farc Política no existe...”.

Por cierto, vimos a muchos integrantes de esta coalición exigiendo la renuncia de la presidenta de la Cámara. ¿Será que rechazarán de la misma manera la entrada de Luis Fernando Velasco a la coalición o está indignación solo es para los adversarios políticos? A su vez, el Centro Democrático, apoyará a Jennifer Arias y la veremos en las listas sin vergüenza alguna, como si plagiar (que es un delito) fuera un tema banal.

Lo he dicho varias veces, los candidatos a la Presidencia deberían dejar la cobardía y apropiarse de los partidos, hacer borrón y cuenta nueva y sacar de las listas a tantos bandidos que lo único que han hecho es saquear las arcas del país.

Lo cierto es que no seremos un mejor país si el Congreso continúa siendo un nido de ratas, salvo algunas excepciones.

Adenda: ¡La paz no es tomar pola con Timochenko, es que digan la verdad!