Esta semana se conoció que la Contraloría General de la República inició una auditoría especial al contrato 1193 de 2018, mediante el cual la gobernación de Didier Tavera le entregó al reconocido contratista de obras públicas Julián Serrano la construcción del Parque Internacional del Parapente. El contrato inicial fue por $13.995 millones y debía ser ejecutado en 12 meses.

Hoy, cuatro años después, la obra, que terminó costando $17.657 millones, no es más que un elefante blanco, pues aunque su constructor insista en que los parapentistas sí pueden ingresar y lanzarse desde ahí, la verdad es que está cerrado y aún no se entiende cómo nuestro departamento sigue invirtiendo recursos en proyectos turísticos muertos, que no favorecen más que al bolsillo de los contratistas, pero que nada traen al desarrollo de la región y que privan de la inversión de estos recursos a otros sectores que en verdad lo necesitan o que traerían desarrollo, como la infraestructura vial, la apertura de mercados internacionales y la proyección de la región como destino de inversión.

Pero como una nefasta herencia de la saga Aguilar, aquí nos quedamos con la idea de que esos parques temáticos eran la única forma de impulsar el turismo regional, aunque todos sepamos ya que no son rentables para el departamento, sino solo para unos pocos. Como si fuera poco, y como lo denunció este diario, los sobrecostos, demoras y falta de funcionamiento al público del Parque Internacional del Parapente no fueron impedimento para que el Banco Inmobiliario de Floridablanca le entregara al constructor su operación durante 20 años, sin ningún tipo de contraprestación para el municipio, a través de la firma Invernota, representada por Julián Serrano.

Los santandereanos esperamos los resultados de la Contraloría y de esta auditoría especial, para saber si estos retrasos, sobrecostos y ahora esta entrega de la administración del parque tienen alguna explicación, o si será esta una más de las obras públicas que terminan convertidas en inversiones inútiles plagadas de corrupción.

Esperemos que la Contraloría entregue pronto los resultados de su auditoría, que a propósito asumió, por el conflicto de intereses que tiene el actual contralor de Santander, Fredy Anaya, con el contratista Julián Serrano, pues Serrano fue una de las personas más cercanas a Anaya y se formó en el mundo de la contratación pública de su mano. Ahora falta ver qué tanto le aprendió.