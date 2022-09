Nadie discute que una feria es una oportunidad grande de celebrar e impulsar el comercio de una ciudad. Las ferias, desde nuestra herencia colonial, han quedado en nuestra ciudades como un espacio que año a año reúne a sus habitantes. Pero desafortunadamente, por nuestra tendencia como país a ligar celebración con licor, no hay feria en Colombia que no termine con borrachos y tragedias. Una desgracia que no logramos abandonar, pues mientras sigamos vinculando celebración con desaforo, no saldremos nunca de lo mismo. Trató la administración de Rodolfo Hernández de dar un paso adelante y volver la Feria Bonita una celebración cultural. Pero fue un intento efímero.

No se trata acá de decir que no está bien que se promocionen eventos como el llamado ‘Megaconcierto’, pues es sin duda un espectáculo que la ciudad poco tiene oportunidad de ver y que jalona la ventas y el turismo. Pero a sabiendas de que es imposible que un evento así no termine con borrachos y situaciones fuera de control, había que reducir las posibilidades de que las tragedias ocurrieran.

Se sabía de antemano que un concierto que fuera hasta las 7:00 a.m. con venta de licor iba a tener consecuencias. Pero lo que menos se esperaba era que fueran miembros de las entidades públicas los que terminaran involucrados en hechos lamentables. Eran ellos los que tenían que demostrar con su ejemplo que sí se podía hacer algo de estas características sin consecuencias por lamentar. Mauricio Larrota Castillo, contratista nada menos que del Instituto Municipal de Cultura, decidió salir amanecido y tomado, y atropelló de frente a una mujer y su sobrina de 8 años que estaban paradas en un andén de la Quebradaseca. La mujer tiene trauma craneoencefálico severo, la niña fue sometida a cirugía y su estado es delicado. Dicen los testigos que el conductor trató de huir, pero la comunidad lo impidió. De inmediato el alcalde Juan Carlos Cárdenas ordenó su desvinculación. Era lo que procedía, pues los funcionarios son los primeros que deben dar ejemplo.

Unas horas antes, sobre la carrera 27, otros jóvenes se estrellaron contra un poste. En el vehículo iban dos contratistas de la Gobernación. En este caso, a diferencia el primero, donde el Alcalde salió a dar la cara, aquí las versiones han cambiado y la versión oficial de la administración departamental es que era un tío de un contratista el que manejaba y los jóvenes llegaron al lugar. Gobernador Mauricio Aguilar, hace falta que usted también dé la cara y le cuente a la ciudad qué fue lo que pasó.

Mientras sigamos con esta “cultura” de la amanecida y la borrachera nada va a cambiar en la ciudad. O bueno, lo único distinto esta vez es que todos tenían día cívico para desenguayabar.