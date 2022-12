Coucou y el árbol de navidad (II)

–No puede ser. Es mi imaginación. ¿Cómo puede el árbol estar haciendo esos ruidos y moviendo las ramas? -

Se acercó para escuchar mejor, y cuando se acercó más, vio dos pequeños y brillantes ojos y unas largas pestañas que parpadeaban asustadas mirándola fijamente. Un pelaje gris se asomaba confundiéndose entre las ramas y las luces navideñas.

Se cruzaron la mirada. A Emily, se le transformó la cara, hizo un gesto de miedo, los pelos se le pusieron de punta, levantó los brazos horrorizada y fijando la vista en los ojos de Coucou, lanzó un grito de terror.

¡AAAAAAHHHHHH, un ratón en mi árbol!

Mientras tanto, la pequeña ratica nerviosa, intentaba persuadirla con sus artes de magia, saltaba y parloteaba moviendo sus pequeñas manos pretendiendo explicarle.

-No tengas miedo, te contaré mis hazañas en el bosque, este es mi árbol favorito, no me hagas daño, me iré, tengo una familia como tú y me esperan por navidad-

Pero Emily, no entendía lo que decía, salió corriendo a la cocina en busca de un palo de escoba para espantarla; Los niños y los gatos, correteaban alrededor del árbol tratando de atraparla, pero ella, que era una experta saltarina, avanzaba de rama en rama, hasta la copa del pino.

Cuando Emily regresó con el palo de escoba y empezó a hurgar entre las ramas del árbol, las bolas comenzaron a rodar por el suelo, las hojas del abeto cubiertas con nieve artificial empezaron a caerse y Coucou tomó impulso y brinco a la chimenea. De un solo salto llegó a la ventana y salió corriendo despavorida.

Rumbo a su casa, todavía con los nervios en el cuerpo, mientras caminaba, pensaba que era una valiente. Se sentía empoderada a pesar de todo.

Absorta en sus pensamientos, prefería imaginar, que había tenido una gran aventura en una gran ciudad, llena de luces de colores, con muchos árboles de colores que tenían frutas y flores de colores y había animales y ríos por todas partes.

Caminó y caminó por el bosque, era tarde en la noche y una hermosa luna alumbraba el cielo azul lleno de estrellas. Cuando divisó a lo lejos su casa, vio que las luces estaban encendidas y la chimenea humeaba, observó que había mucha gente en la puerta. A medida que se acercaba distinguió a sus amigos, que preocupados porque no aparecía, se organizaban para salir a buscarla.

Corrió con el viento en la cara y el frío de la noche feliz al encuentro con su familia y sus amigos. En un abrazo fuerte se fundió con ellos y una lagrima rodo por su pequeño rostro. Todos la rodearon y preguntaban.

- ¿Dónde has estado durante dos días con sus noches? ¿Dónde fue a parar tu mágica imaginación que no se esfuma? Ella feliz, contestaba parpadeando sus enormes pestañas y moviendo sus largas y afiladas manitas. Es una larga historia llena de fantasías, pero no se esfuercen por entenderme, no cuesta nada soñar.