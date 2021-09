De ministro a repartidor

Se ha hecho viral la historia de Sayet Sadaat. Con dos maestrías en comunicaciones e ingeniería electrónica de Oxford, quien fuera ministro de comunicaciones de Afganistán, entre 2016 y 2018, pasó de negociar satélites y nuevas tecnologías, a subirse a una bicicleta para repartir pizzas en Leipzig, Alemania.

No obstante su buena gestión, Sayet renunció harto de la corrupción en su país. En noviembre del 2020 pidió asilo político en Alemania, a pesar de tener nacionalidad británica. No ha sido un obstáculo no saber el idioma para encontrar trabajo, pero sí una barrera para tener un empleo afín a su capacidad. Ahora, estudia alemán cuatro horas diarias. Después del revuelo mediático, le llueven ofertas de empleo.

Al renunciar, Sadaat probó suerte como consultor de telecomunicaciones en su país, pero la inseguridad no le permitió quedarse, se fue con la promesa de volver por su familia, algo imposible ahora.

Entrevistado por los medios, cuenta por qué renunció: “Había una diferencia entre el círculo cercano del presidente y yo. Sus demandas eran su beneficio. Yo quería que los dineros para los proyectos se implementaran adecuadamente. No pude cumplir con sus demandas e intentaron presionarme desde el lado del presidente (...)”. Comentó que, durante el 2020, Afganistán ya emitía alertas sobre el avance de los talibanes.

Mientras daba la entrevista, se ve al exministro, montado en bicicleta, vestido con el uniforme anaranjado de la empresa empleadora, listo para entregar pizzas a domicilio. Recibe 15 euros por hora laborada – poco más del salario mínimo en Alemania- confiesa que está orgulloso de sumar muchos kilómetros de recorrido por toda la ciudad: “No hay que tener vergüenza, es un trabajo como cualquier otro, no encontré otro a la altura de mi capacidad, y tengo que pagar facturas; yo hubiera podido ser uno de esos ministros corruptos, habría podido ganar millones de dólares (...) y no habría tenido necesidad de trabajar, pero estoy orgulloso, mi alma está en paz y no tengo que sentirme culpable de nada”.

Varios asuntos interesantes de esta historia: Primero, el trabajo no es deshonra, como dice el refrán, “para medrar sin hurtar, lo mejor es trabajar”. En el país asiático como en todas partes, hay gente buena y honrada; segundo, su denuncia sobre corrupción, un ejemplo que deberían seguir funcionarios y políticos; tercero, Reino Unido, Alemania, Francia y España, lideran una evacuación incesante de afganos, especialmente quienes colaboraron con las fuerzas armadas de la coalición occidental.

En Latinoamérica, al menos sobre el papel, México, Costa Rica, Chile y Colombia anunciaron acogida de afganos. No es clara la forma de acogida colombiana. ¿Cómo funciona eso del “permiso humanitario temporal”, muchos afganos que lleguen en tránsito pueden no ser aceptados por USA, y entonces? ¿Qué pasará con ellas y ellos? ¿Existe un plan B, por si esto sucede? Ya, no solo se enfrentarán a la misma situación de Sadaat, sino a claras muestras de aporofobia y xenofobia. Visto lo visto con los venezolanos, la cosa pinta mal.