Embriones humanos sintéticos, entre legalidad y ética

Hace unos días, The Guardian, publicó la noticia de la creación de embriones sintéticos a partir de células madre. Un tema tan espinoso como revolucionario, que genera reacciones de tipo legal, ético y de competencias científicas.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge y del Instituto de Tecnología de California, presentaron en el Congreso anual científico de Boston, los modelos que se asemejan a las primeras etapas del desarrollo humano sin necesidad de esperma o de óvulos, logrando crear modelos de embriones humanos sintéticos.

Empapándome del tema, descubrí que, no hay mucha información disponible más allá de la prensa. En la comunidad científica, los estudios se publican en revistas, después de la revisión de textos por investigadores independientes que revisan posibles errores.

Encontré, que la Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madre reguló el límite de 14 días para estudiar modelos de embriones humanos, restringiendo su utilización en el laboratorio.

Estipula que dichos embriones, solo pueden ser cultivados in vitro durante un máximo de dos semanas. No es que este permitido hacerlo, ocurre que realmente no hay ningún momento posterior a la fertilización del óvulo que suponga un cambio sustancial del ser vivo que está en proceso de desarrollo.

De ahí, que el inesperado anuncio, lleve a un sector de la comunidad científica que miran con estupor la noticia, a pedir que se regule una tecnología prometedora en el estudio de la fertilidad, ya que, ni son embriones humanos, ni son transferibles a un útero, por lo que están lejos de crear bebes.

El hallazgo se refiere a embriones sintéticos creados sin esperma ni óvulos a partir de células madre cultivadas en una placa de Petri (caja de cultivo de laboratorio).

Así que, el hito científico, plantea cuestiones legales y éticas cruciales, debido a que la creación y manejo de embriones sintéticos carecen de regulación en muchos países. Están muy avanzados en Israel, Estados Unidos y Reino Unido, donde juristas especialistas en ética y científicos trabajan para establecer directrices que garanticen que las investigaciones con embriones sintéticos se lleven a cabo de forma responsable y se ajusten a las normativas.

Sin duda, los criterios están divididos, el ritmo acelerado del nuevo avance de la ciencia en este campo y el constante aumento de sofisticación, hace que expertos en bioética consideren que se acercan a pasos agigantados al umbral de la vida. Así, que en este sentido la incertidumbre está servida.

Otros, ven con buenos ojos los avances científicos. Consideran que los modelos obtenidos a partir de células madre ofrecen una alternativa ética y de más fácil acceso que los logrados por fecundación in vitro. Alegan y con razón, que ayudaría a conocer mejor el proceso del momento cuando el embrión comienza el proceso de implantación en el útero y se establece el embarazo, desarrollo del que poco se sabe.

Colofón ¿A esos embriones humanos sintéticos debemos concederles el mismo estatus moral, la misma protección, la misma supervisión que existen para los embriones naturales? Creo que sí. Nunca se sabe dónde van a parar.