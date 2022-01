Encantados

Mientras jugaba con un carrito, mi nietecita de tres años tarareaba a media lengua una canción que no lograba entender. Me acerque cautelosa para saber qué cantaba. Era “We don´t talk about Bruno”, la canción de la película “Encanto” de Disney.

A primeros de diciembre, mi familia y yo en pleno, fuimos a ver su estreno. Era un acontecimiento esperado que generaba gran expectativa. Así que, armados con gafas 3D, cajas de palomitas de maíz y bebidas, nos acomodamos en el teatro para ver la película.

¡A los niños, les encantó! Tanto, que se saben las letras de todas las canciones y cuentan, que en el colegio todos y todas, hablan de Encanto. Casi dos meses después de su estreno en cines, es un éxito inesperado en Inglaterra, un momento cultural para Colombia.

Muchos escuchan las canciones de la película desde que se levantan hasta que se acuestan, es una locura. La semana pasada “We Don´t Talk About Bruno”, alcanzó el número 1 en las listas del Reino Unido.

Para los iniciados, Encanto cuenta la historia de los Madrigal y su “casita” encantada, escondida en las montañas de Colombia. La abuela, Alma Madrigal, matriarca de la familia, llegó allí con sus hijos, Pepa, Julieta y Bruno, tras perder a su marido Pedro, asesinado por un grupo armado mientras huían del pueblo.

El encanto de la familia Madrigal, está en que, cada miembro del clan ha sido bendecido con un don extraordinario, excepto Mirabel, que lucha por encontrar su lugar en la familia.

El conflicto sólo se resuelve a través de una sincera conversación, entre Maribel y la Abuela, que salva las distancias generacionales en medio de una nube de mariposas amarillas al estilo del realismo mágico garciamarquiano. El resto de la familia Madrigal, es una gama de cuerpos, colores de piel y de cabellos; de acentos y poderes mágicos.

La película está llena de detalles, gestos coloquiales, tradiciones regionales y culinarias de todos los rincones del país. Deleitan su música, la flora y la fauna.

Pero, más allá de los sentimientos buenos y malos que genera “Encanto”, y del significado para Disney, los colombianos estamos encantados. No es la película tradicional, no hay princesas, ni príncipes encantados, ni cenicientas, ni pistoleros.

Encanto es una carta de presentación que le ha hecho justicia al país, muestra la cara amable de su gente, su cultura y sus costumbres. Es una oportunidad para que las nuevas generaciones la vean como una oportunidad y bajo otro prisma.

La vitrina única que muestra la película, llega a miles de espectadores en todo el mundo, es una oportunidad que no puede dejar pasar el país para promocionarse turísticamente. El filme ha estado en las primeras listas de taquilla en muchas partes del mundo, la curiosidad y el interés que ha despertado Colombia, no tienen precedentes.

Desde que se estrenó la película alcanza un nuevo éxito cada semana. Ganadora este enero del Globo de Oro a Mejor Película de Animación, no sería extraño que también se hiciera con el Oscar en 2022.