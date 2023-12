Esas grandes cosas que suceden

Aunque este año que termina haya estado marcado por complejas guerras, inflación, migración y desafíos climáticos; también, sucedieron eventos positivos que, sin duda, generan bienestar y positivismo. Descubrimientos científicos, avances sociales y la salvaguarda de la biodiversidad, están a la vanguardia de cosas buenas acontecidas este 2023.

Por espacio y tiempo solo traeré a colación tres, entre muchas otras. Una noticia positiva que en el futuro mejorará la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad de Parkinson, es el estudio publicado en “The Lancet Neurology”. Demostró, que la acumulación de una proteína en el cerebro estaba relacionada con concluyentes formas de la enfermedad. El descubrimiento allana el camino para su diagnóstico precoz.

Hace poco, un paciente de Parkinson volvió a caminar, gracias a una neuroprótesis colocada en la zona lumbar. Actualmente ésta patología neurodegenerativa se diagnosticaba basándose solo en signos físicos. A lo largo de los años, he visto a mucha gente padecer esta dolorosa enfermedad que terminó acabando con su vida. El descubrimiento, es a todas luces revolucionario.

Otra noticia positiva. Las impresionantes iconografías en tiempo real del Universo. Imágenes nunca vistas, fotografiadas por el telescopio espacial europeo Euclid, lanzado al espacio en julio. Las primeras imágenes de noviembre, muestran cómo es nuestro planeta tierra y ese universo que nos rodea; se observan figuras deslumbrantes y millones de galaxias distantes. El telescopio, el más amplio de la historia de la astronomía, tiene la misión de cartografiar un tercio del universo, para crear el mapa 3D más visible y preciso.

La ciencia también descubrió, que es posible controlar las emociones a través de hábitos para ser más felices. Mucho se ha dicho acerca de la felicidad. Realmente no es un tópico novedoso. Pienso que el secreto de la felicidad ya no es tan secreto, la felicidad es un estado variable, no un resultado final lineal.

Sin embargo, la ciencia sostiene, que son más felices aquellas personas que no han perseguido ambiciosos objetivos, pero tienen fuertes vínculos sociales, una buena familia y amigos de confianza, por lo que una vida en sociedad armoniosa y objetivos alcanzables, son la respuesta a la felicidad.

Los neurocientíficos indican que, sin caer en la positividad tóxica, que hace un flaco favor a nuestra salud mental, hay hábitos y acciones diarias que podemos realizar para segregar las hormonas que nos hacen sentir felicidad –la serotonina, endorfina, dopamina y oxitócica-, de ahí, que ellos recomienden socializar, ejercicio físico, abrazar mucho y para desarrollar una vida feliz, el vínculo con uno mismo es importante.

Así que: ¡Les deseo en este 2024 mucha salud y muchos abrazos!