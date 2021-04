A propósito de la muerte del príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, consorte de la Reina Isabel II, le pregunté a una amiga su opinión sobre él. Ella tajante respondió: “Es mi amor platónico, lo conocí cuando tenía nueve años, me enamoré de él cuando vino a nuestro colegio. Mis amigas y yo estábamos allí. Era guapísimo, altísimo, la personificación de la elegancia, buena gente, contrario a lo que mucha gente piensa que era un “unfriendly” (antipático)”.

Felipe de Edimburgo se convirtió en uno de los personajes más carismáticos de la realeza británica, sin duda, un personaje cotidiano en la vida de los británicos. Su vida abarcó casi un siglo de la historia europea que comenzó con su nacimiento como miembro de la familia real griega y terminó como el consorte británico más longevo, durante un reinado turbulento en el que la monarquía de mil años de antigüedad, se vio obligada a reinventarse para el siglo XXI. A él, le reconocen haber modernizado la monarquía y apoyar incondicionalmente el papel de jefa de Estado de la reina.

Tras haber renunciado a una prometedora carrera naval para convertirse en consorte, se dedicó a promover la industria británica y la ciencia. A pocos días de su muerte, un estudio revela que la marca de la familia real británica, es la quinta firma más conocida del mundo.

Fue pionero en la preservación del medio ambiente. Encabezó cientos de organizaciones benéficas con programas que ayudan a los niños no solo en el Reino Unido sino alrededor del mundo. Creó el premio juvenil “Duque de Edimburgo”.

Se retiró de la vida pública a los 96 años, después de pasar más de media vida sirviendo a la corona y de haber llevado a cabo un sinnúmero de compromisos solidarios. Agradeció siempre a Isabel II, haberle dado “una familia”. Se definía a sí mismo como “el descubridor de placas más experimentado del mundo”.

Es innegable el papel prominente que la serie de Netflix “The Crown” le dio a Felipe. Su papel pareció resonar en muchos británicos, especialmente en los más jóvenes que solo lo habían conocido en la vejez; su posición en la monarquía era prácticamente un reto. No hay un papel oficial para el marido de una soberana, y su vida se vio marcada por contradicciones entre sus deberes públicos y privados.

Pero, en los últimos años, el Duque, adquirió la imagen de un observador filosófico y divertido de estos tiempos, tenía ese característico humor negro inglés. Desarrolló una reputación de impaciente y exigente, era conocido porque su franqueza, a juicio de muchos, rayaba con la grosería.

Sus salidas de tono fueron duramente criticadas, sobre todo que, sus chistes preferidos eran los que hacían referencia a estereotipos locales y han hecho historia.

Hay muchos, aquí algunos. Cuentan que, durante un viaje de Estado a China, Felipe parecía tener preparadas varias anécdotas que no logró pronunciar y en cambio dijo sobre la comida: “Si tiene cuatro patas y no es una silla, tiene alas y no es un avión, o nada y no es un submarino, los cantoneses se lo comen”. En un viaje a Nigeria, al presidente que lo recibió vestido con su traje regional le dijo: “parece que estás listo para irte a la cama”. Pero quizá uno de los comentarios más polémicos fue el relacionado con las prostitutas: “No creo que una prostituta tenga más moral que una esposa; al fin y al cabo, hacen lo mismo”.