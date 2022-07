Hasta la vista, baby

Se dice, que Boris Johnson, tiene la moral de un gato callejero, y que, tras su discurso, que terminó con la frase en español titular de esta columna, lo que quiso decir realmente fue, que volverá, aunque sea para demostrar que sus contrincantes se equivocaban.

Sonia Purnell, biógrafa de Johnson, decía en una entrevista para The Guardián: “Siempre se está midiendo con los demás, para eso está entrenado en Eton. Constantemente estará mirando quién logró quedarse por cuánto tiempo. Y tres años para él, es una actuación bastante pobre. Aún más que eso, no quiere ser “Top Dog”. Olvídese de perro grande. Está programado para ganar. Luego una vez que gana. No le importa. Se trata de ganar, por lo que verá esto como un desafío”.

Johnson, tiene como referente a Sir Winston Churchill que, junto con el Laborista Harold Wilson, fueron Primeros Ministros dos veces, aunque a diferencia de él, ellos no se vieron obligados a renunciar.

Desde luego, este es el siglo XXI, quienes lo han observado de cerca, creen que la suerte cambia y que el hombre que ha desafiado gravemente las reglas de la política inglesa durante mucho tiempo, es un superviviente de escándalos personales que habrían arruinado la carrera de cualquier político.

Pero, ¿Quiénes están en la lista para reemplazarlo a partir del 7 de septiembre? Dos mujeres y un hombre, buscan suceder a Johnson, quien renunció a principios de julio, como líder del Partido Conservador, después de que, crecientes escándalos éticos provocaran renuncias masivas en su gobierno.

La terna: Liz Truss (46), antibrexista, aliada de Boris, Secretaria de Relaciones Exteriores; Penny Mordaunt (49), Brexiters sin complejos, Ministra de Comercio, ambas actualmente en el gobierno; Rishi Sunak (42), hijo de inmigrantes indios y acérrimo brexista.

Observé por televisión el debate entre Liz Truss y Rishi Sunak. Ambos, criticaron el estado actual de la vida de los británicos y aseguran que pueden cambiar el rumbo de la economía. Truss, Secretaria de Relaciones Exteriores, fue nombrada por Johnson en noviembre del 2021. Sunak, cuestionó el aumento de las facturas de energía y señaló que la inflación está en su punto más alto en cuarenta años.

Viendo el debate recordé, las palabras de un miembro de su partido. Decía que, sabía que Boris, era un ser humano espantoso, una desgracia para su partido y para los que pretendía gobernar, pero que lo están comenzando a extrañar por el motivo más chocante de todos: “La formulación de políticas”, refiriéndose a que, en el breve tiempo desde que colapsó su gobierno, parece que su sucesor ha demostrado que va a ser aún más autoritario, más populista, incluso más temerario que él. Aunque afirmaba que lo más probable es que la elegida sea Liz Truss. Amanecerá y veremos.