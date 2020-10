La fiesta de Halloween

Después de Navidad y el Día de Reyes, la noche de las brujas o fiesta de Halloween, que se celebra alrededor del mundo el 31 de octubre, es una de las más populares. Enfocada principalmente en los niños, este año está marcada drásticamente por la pandemia

Mientras los países luchan por encontrar un equilibrio entre reactivar la economía y contener el virus con nuevas medidas, en toda Europa la segunda ola provoca confinamientos y restricciones peores que las de la primera etapa de marzo

Ante la llegada del Halloween, lo común es que las calles de las ciudades se llenen de niños disfrazados pidiendo dulces. Aunque algunas tradiciones serán diferentes este año y los gobiernos y organizaciones en cada país hacen advertencias para contener la propagación del virus, todavía hay muchas maneras en que las familias se pueden divertir, sin el miedo de contagiarse. Lo más importante es el autocuidado

No hay nada más emocionante que ver la carita de ilusión con que los pequeños planean con días y hasta con meses de antelación, cómo van a disfrazarse en Halloween de sus personajes favoritos, pedir dulces al son del tradicional “Trick or trick, trick or trick” (truco o trato) en Europa o el “triqui triqui Halloween, quiero dulces para mí” de Colombia

Pero, ¿cuál es su origen? Esta fiesta milenaria, de origen celta, llamada Samhain, tiene sus raíces en Escocia, Irlanda y Gales, una festividad que ocurría a finales de octubre y principios de noviembre. Un ritual que celebraban al final de la temporada de las cosechas y el comienzo del invierno se convirtió en el principio de una nueva gestación y de un periodo de intensa comunicación entre los habitantes de este y del otro mundo.

La multitud se reunía en el nemeton, claro del bosque. Quien no asistía corría el peligro de perder la razón. Los celtas creían que los límites entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos desaparecían ese día, incluso, que los fantasmas de los muertos venían del otro mundo a llevarse a los vivos

Entonces surgió la idea de disfrazarse para que los muertos no los encontraran. En las puertas de las casas, ponían antorchas hechas con nabos para ahuyentar a las almas en pena y dejaban dulces para los muertos. Con la llegada del cristianismo, esta tradición continuó y añadieron otras fechas como el Día de todos los Santos, el primero de noviembre. Edimburgo, una ciudad llena de historias de brujas y espantos, fue la ciudad donde más ejecuciones por brujería hubo, pero no por brujas, sino por el clima que se vivía en Europa, conocido como “el tiempo de las hogueras”, durante el reinado de Jacobo VI. Macbeth, de William Shakespeare, es el ejemplo más célebre.