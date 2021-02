De acuerdo al plan de vacunación en Reino Unido, recibí a finales de enero un correo que solicitaba, pedir una cita para la vacuna contra el COVID-19. Elegí el día siguiente en la mañana.

Era un día frío de invierno cuando llegue al sitio de vacunación, una escuela de scouts, ubicada cerca de casa, diez minutos antes -usual aquí-, de la hora prevista para la cita.

Un grupo de funcionarios perfectamente organizados nos recibía afuera en la calle, antes de entrar al recinto. La organización era sublime, las personas con mascarillas guardaban distancia e iban dando su nombre y hora de cita a quienes verificaban en un listado.

Mientras esperaba, recordaba esas películas en blanco y negro que relatan las vivencias de las guerras, cuando la gente amontonada en largas filas, esperaba para recibir un plato de comida. Pero este, no es el caso, no había aglomeraciones, el sistema organizado y la gente puntual.

No pasaron más de cinco minutos desde mi llegada, cuando indicaron que era mi turno. Ingresé por un pasillo donde había una mesa dispuesta. Un funcionario indicaba la mesa correspondiente. En el mismo recinto, un gran salón con una veintena de mesas separadas por paneles y mucho personal sanitario “camuflado” esperaba.

Busque con la mirada la mesa asignada, dos personas levantaron la mano indicando que era allí, un auxiliar administrativo con un computador y una enfermera, que formuló varias preguntas. ¿Acepta ponerse la vacuna? Sí, señalé. Luego anunció, “es la primera de dos dosis”. Preguntó, si había tenido coronavirus, preexistencias, alergias. Advirtió de posibles efectos después de la vacuna como, dolores musculares, dolor de cabeza, fiebre alta, dolor abdominal, mareos y nauseas.

Mientras hablaba de los síntomas me puso la vacuna. Comentó que algunas personas presentaban síntomas, otras no. Recomendó reposo, analgésicos para reducir el malestar y me entregó un carné, que indica entre otras, que la vacuna es de AstraZeneca. Salí de allí, y entré a un lugar, donde había enfermeras que observaban a los vacunados, preguntaban cómo se sentían. Si estabas bien podías irte.

Me dieron todos los síntomas, aparecieron después de ocho horas de la vacuna. Afortunadamente, solo duró tres días. Actualmente, sigo cuidándome, la pandemia continúa su largo recorrido entre nosotros, debemos ser precavidos hasta que las vacunas demuestren que son efectivas.

Aconsejo a cualquiera a quien le ofrezcan la vacuna, que se la ponga. Hagan caso omiso a comentarios que demonizan algunas vacunas, seguramente con intereses comerciales para incrementar sus beneficios, cosa que encuentro éticamente inaceptable.

Hace menos de un año tuvimos conocimiento del virus y de la aprobación de las primeras vacunas. Indudablemente, una hazaña sin precedentes, en la que colaboraron investigadores y científicos de todo el mundo para la producción de una vacuna eficaz y segura contra la enfermedad. Anuncios globales recientes indican que los científicos capitalizaron muchos años de investigación básica previa.

Cabe anotar, que la logística es extraordinariamente compleja, no solo por el manejo de la vacuna sino en la organización con las personas. En un mundo globalizado, vacunar a todas y todos, en todos los países, tendrá un efecto en cadena. Es como un mantra “Nadie está a salvo mientras no lo estemos todos”.