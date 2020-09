Pruebas de dudosa reputación

A principios de agosto, Andrés (23), presentó los síntomas que sienten las personas contagiadas con COVID-19, fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, debilidad, pérdida del olfato, gusto y pérdida de apetito. Se puso en contacto con su EPS para reportar su caso y pedir que le practicaran una prueba, la entidad tardó ocho días para hacerla y 35, para dar el resultado. La sorpresa fue mayúscula cuando recibió el diagnóstico negativo. Al día de hoy, tiene secuelas como dolor de cabeza y dolores musculares, que no cesan; él y su familia están convencidos del resultado equivocado, dado que posteriormente sus padres dieron positivo por coronavirus; sin embargo, también hay que decir que, estudios recientes demuestran que, en la evaluación, hay consenso sobre las variables en las pruebas de diagnóstico.

Este, es solo un caso de muchos. No es extraño que los entes de control del país inicien acciones contra las EPS para determinar en cada caso las irregularidades presentadas en las pruebas. Tampoco es extraño que, con las falencias del proceso y la falta de resultados a tiempo, se hayan disparado los contagios de forma alarmante en el país, aparte del detrimento patrimonial, por tamaña ineficiencia. Está claro que no hay protocolos establecidos para la toma de muestras. A estas alturas de la pandemia, no se pueden permitir fallas en la detección de la enfermedad, el personal de salud debe garantizar que se tomen las muestras, se trasporten y se embalen de manera adecuada para que no tengan dificultades con falsos resultados. No es posible que una persona después de tres semanas de hacerse la prueba, desconozca si tuvo o no coronavirus, tampoco se entiende cómo hay personas que dan un diagnóstico “indeterminado”. Alguien me puede explicar ¿qué es una prueba indeterminada? Le sucedió a una amiga cuando presentó los mismos síntomas que Andrés, con el agravante que ella es una persona mayor (68) con alto riesgo de vulnerabilidad. Después de dar negativo en la prueba de su EPS, tuvo que pagar un examen carísimo en un laboratorio particular, en el que dio positivo y el resultado entregado en 24 horas.

Otro palo en la rueda es que parece que coexistiera una estratificación en la toma de muestras, así por ejemplo: si usted cuenta con un seguro de salud, se las toman en casa y el resultado lo tendrá al día siguiente; ahora bien, si no tiene EPS, usted puede ser un afortunado, la prueba se la realizan en casa y comenzar a rezarle cada santo para que los resultados sean rápidos y fiables; pero si es de clase media y no está ni arriba, ni abajo y tiene EPS, debe desplazarse hasta los sitios destinados para tal fin y si está muy mal y quiere que la muestra se la tomen en casa, puede sentarse a esperar semanas a que buenamente decidan venir, o hacérsela en un laboratorio particular, pero, prepare el bolsillo.