Recordando a Shere Hite

Si hay algo que me choca, es la mitificación de temas intocables, esa magia que oculta secretos a voces y que nuestras pacatas sociedades ocultan. Que no se abordan, no se nombran, mejor dicho, nombraban, hasta que apareció Shere Hite, con sus polémicos informes, diciendo lo que nadie había dicho sobre la sexualidad de mujeres y hombres.

Shere Hite, confesora sexual de toda una generación, nació en Missouri, un estado ultraconservador de Estados Unidos, cuestionó, por qué muchas mujeres se sentían sexualmente incompletas, culpándose a sí mismas por no llegar al clímax en sus relaciones de pareja.

Desmitificó los viejos tópicos de la frigidez femenina, abordó sin tapujos el engaño de “la revolución sexual” y resquebrajó los tabúes alrededor del sexo en dos libros que rompieron mitos y conductas sociales: “Estudio de la sexualidad femenina y Estudio sobre la sexualidad masculina”. Con ellos escandalizó a mediados de los setenta, a las mentes más conservadoras de la época.

Interesada por la sexualidad femenina, decidió redactar un cuestionario y repartirlo a lo largo de cuatro años, en asociaciones de mujeres, periódicos o avisos en revistas. Simplemente preguntaba: “Qué sienten, qué les gusta, que opinan del sexo, del orgasmo, la masturbación o las relaciones afectivas”, obtuvo más de tres mil respuestas, provenientes de mujeres de las más diversas edades, ocupaciones y condiciones.

De allí su primer libro: “El informe Hite: estudio de la sexualidad femenina”, más conocido como “El informe Hite”. Apareció publicado en Estados Unidos y Gran Bretaña, entre 1976 y 1977. Prohibido en otros tantos, entre ellos España, donde fue publicado hasta 1981.

En un período de profundos cambios sociales, revolución sexual y píldora anticonceptiva, parecían equilibrar la balanza en igualdad entre hombres y mujeres; pero lo que se predicaba, estaba lejos de la realidad. El informe mostró lo contrario, resultó tan revolucionario, que cuatro décadas después, aún repica con fuerza.

Las polémicas conclusiones, indican que el 60% de las mujeres encuestadas, no tenían orgasmo durante el coito, y muchos hombres desconocían lo que realmente sentían sus parejas. Gran parte de esas mujeres, no tenían dificultad para experimentar orgasmos por sí mismas mediante la masturbación, tesis contraria a la de Freud, que indica, que las mujeres que tenían orgasmos con estimulación del clítoris, eran inmaduras.

Publicó su segundo libro en 1981: “Informe sobre la sexualidad masculina”. Entrevistó a más de siete mil hombres norteamericanos. Las respuestas revelaban que, al igual que las mujeres, disfrutaban más con la masturbación; que la presión con la erección era excesiva y que, la infidelidad y la ira reprimida, eran habituales en sus matrimonios y tenían dificultades para expresar sus sentimientos.

Se calcula que ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo, pocos estudios científicos han alcanzado su popularidad, puede ser leída como un catálogo de comportamientos sexuales e historias de relaciones entre hombres y mujeres de diversas condiciones que describen sus experiencias con una sinceridad pasmosa.

La acusaron de odiar a los hombres y de contribuir a la mayor tasa de divorcios, las amenazas de muerte la llevaron a renunciar a la ciudadanía estadounidense e instalarse en Londres, donde murió esta semana a los 77 años.