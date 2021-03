Me pregunto, si la Ley de Cuotas promulgada con bombos y platillos, ha servido de algo. El tema ha sido recurrente en los diferentes estadios de participación de las mujeres en el país. Sigue presente treinta años después de la Constitución del 91.

Establecida como una de las reivindicaciones femeninas de participación en la esfera política, económica y social, esa representación continúa siendo precaria, obedeciendo tal vez a la irracional discriminación, que impide la participación igualitaria de las mujeres en cargos de responsabilidad o tal vez, por cuestiones de formación cultural más que académica.

Hace unos días, varias organizaciones feministas denunciaron a Iván Duque, por violar la Ley de Cuotas. No es para menos, solo hay que, echar una mirada, para darse cuenta que, el incumplimiento de al menos el 30% de los cargos ministeriales y direcciones de departamento, no están ocupados por mujeres.

La Ley 581 de 2000, o Ley de Cuotas, nació con el fin, no solo de promover la participación electoral de las mujeres, sino su nombramiento en cargos decisorios. Surgió tras comprobarse la falta de representación femenina en cargos representativos. Fue aprobada por el Congreso y revisada por la Corte Constitucional.

Las cuotas son un instrumento ampliamente utilizado por muchos países alrededor del mundo, para enfrentar y superar la exclusión de grupos sociales tradicionalmente discriminados, de hecho, el sistema universal de protección de los derechos humanos, como el sistema Interamericano, reconocen que el derecho a la igualdad y no discriminación, permite y obliga a los Estados, a adoptar medidas destinadas a que los grupos tradicionalmente excluidos, puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. En este sentido la Cedaw, por ejemplo, reconoce la importancia de la participación de las mujeres en cargos de responsabilidad.

Hablando alguna vez con Michelle Bachelet sobre el tema, en un almuerzo en el Palacio de Pedralbes en Barcelona, me confesaba que fue el Presidente Lagos quien creyó en ella, de no haber sido por eso, jamás habría llegado a donde estaba. Era una exiliada en Estados Unidos y él, le ofreció ser su Ministra de Salud. Lideró una estrategia exitosa, sus índices de popularidad aumentaron a tal punto, que le ofrecieron lanzarse a la presidencia, con los resultados conocidos, su buena gestión en Chile y ahora frente a ONU Mujeres, es incuestionable.

En mi opinión, no vale como excusa argumentar que no hay mujeres con suficientes requisitos para ocupar esos cargos. Está demostrado que las colombianas son mujeres valiosas, capaces, que van a la universidad, muchas se gradúan con honores y tienen méritos suficientes para desempeñarse en cualquier cargo y en cualquier parte. Otra cosa es, que esas mujeres no están ni en la rosca, ni en la mermelada. Muchos gobernantes prefieren pagar favores, antes de darle la oportunidad a una mujer competente.

Seguramente habrá entidades donde el número de mujeres supere la cuota mínima establecida por la ley, pero son cargos intermedios, no cargos decisorios.

Otra realidad, que poco se menciona. Sí bien, contar con más mujeres en cargos de decisión y en política, resulta un objetivo importante para la democracia, muchas veces, su gestión y cumplimiento, resulta desconcertante, no son garantía para una auténtica representación.

No es un secreto, que la presencia de esas mujeres, nombradas a dedo, para pagar favores políticos o por amiguismo, no contribuyen a que opere un cambio real, cualitativo en las relaciones de poder, que permita a otras mujeres mejorar su situación para acelerar su desarrollo.

¡Ahí les dejo!