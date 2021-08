SOS por las mujeres afganas

Desde que los talibanes se tomaron el poder y se autoproclamaron Emirato Islámico de Afganistán, regido por la ley islámica (Sharia), las imágenes que llegan producen espanto.

Durante más de una década, me he relacionado con mujeres periodistas, abogadas, parlamentarias, universitarias y activistas afganas. En 2010, presenté en el Colegio de Periodistas de Barcelona, el libro “El burka como excusa”, de la escritora Wazzyla Tamzali. En él, defiende una corriente racionalista, crítica con su entorno, arremete contra la islamización de la sociedad en la que creció y habla sin tapujos de la situación de las mujeres en Afganistán.

Me sobran motivos para ver con estupor la situación de mujeres y niñas afganas. No es para menos la sensación de incertidumbre que invade a las feministas de todo el mundo, conocedoras de su situación. Décadas sufriendo acoso, intimidación y discriminación.

Imaginen a las familias, que nerviosas planean vestir a sus pequeñas niñas con hijab y vestidos más largos, preocupadas por el futuro de sus hijas. Imaginen a las viudas, solas con la carga familiar, carentes de derechos; imaginen a los maridos castigando sin alimento a sus esposas por no cumplir el débito conyugal.

“No sé, cómo será mi futuro, ni el de las mujeres y niñas aquí. Esto me ha hecho perder la esperanza, estoy buscando la manera de salir de Afganistán, no hay esperanza para nosotras”. Decía una joven con burka, en una entrevista televisiva.

La Alcaldesa de Kabul, Zarifa Ghafari, escondida en algún lugar, también tiene miedo. Como ellas, mujeres de todas las condiciones. Tienen miedo a perder lo que, con tanto esfuerzo lograron en las últimas décadas, cuando fuerzas lideradas por Estados Unidos, promovieron una transición democrática. Con ayuda social y económica de organismos internacionales, las mujeres participaron activamente en la vida política, económica y social del país.

La historia se remonta a una época sombría para ellas. Del 90 a 2001, los talibanes interpretaron, a su manera, la ley islámica, limitando los derechos de las mujeres.

Bajo el amparo de la ley, los hombres debían llevar barba y las mujeres burka. No podían salir, sin la compañía de un familiar hombre; con 10 años, las niñas abandonaban sus estudios, para dedicarse a la casa; no podían trabajar; no tenían voz ni voto en política. Se hicieron frecuentes las ejecuciones públicas; flagelaciones y lapidaciones, por cualquier motivo, estaban a la orden del día.

Con la vuelta al poder, 20 años después, quieren volver al pasado, bajo la premisa de la “Sharia”. Una fe, surgida del Corán y los hadices, dichos y acciones de Mahoma. Una cultura de impunidad que nada tiene que ver, según los entendidos, con la ley islámica, por eso, su interpretación es objeto de disputa entre musulmanes conservadores, extremistas y musulmanes liberales.

Solidaricémonos con las mujeres afganas y levantemos la más enérgica protesta, porque son víctimas de una mentalidad medieval, donde no hay ley ni justicia, solo tradición y la voluntad inexcusable de hombres violentos que, amparándose en la religión, ejercen con crueldad su odio a las mujeres.

PD: Columna escrita el 16 de agosto.