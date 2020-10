¿Por qué es tan desigual nuestra sociedad? ¿Por qué está tan polarizada? Nuestros dirigentes de ahora y de antes, podemos decirlo, son los responsables. Solo han buscado mantener beneficios para ellos y para su cuadrilla. ¿No representa un presidente a toda una nación? En teoría sí, pero hoy vemos cómo el máximo dirigente de Colombia solo se interesa por una mínima parte de la población.

Un presidente real debe hablar con todos los sectores, escucharlos. Pero eso no lo está haciendo Duque. Tampoco es capaz de hacer acuerdos, excepto los burocráticos.

¿Quiénes promueven la división del país? ¿Qué sectores políticos y económicos le apuestan al descalabro de Colombia cuando los ingresos de una inmensa población van en picada? Colombia está dividida, podemos repetirlo, no por cuenta de nosotros, los ciudadanos, sino por culpa de su dirigencia, incapaz de buscar caminos de conciliación y de respeto. Ahí está la Minga, ignorada a pesar de que en elecciones van a tomarse fotos abrazándolos hipócritamente.

Debemos construir con la mayoría un modelo basado en la inversión en el campo, en la producción y el trabajo digno. El país está en terapia intensiva no solamente por cuenta de la pandemia, sino por las políticas neoliberales que todavía quieren seguir implementando. Y si a eso sumamos las políticas extractivistas, que no nos dejan nada, podemos decir que Colombia agoniza. Ambicionamos un país donde se reduzca realmente la desigualdad, se amplíe la democracia y se gobierne para todos. En esta Colombia, los líderes no orientan a la sociedad dictando lineamientos para salir de este pantanal, hacen lo contrario, promueven la guerra y el odio. Así que, presidente Duque, le exigimos que gobierne para todos los colombianos incluyendo esos indígenas con los cuales se abrazó y a los que les “llevó espejitos”.

Nota

Ya son varios los llamados de atención a la CDMB, convertida en una cueva para cometer delitos. Lo advierte la Sociedad Santandereana de Ingenieros en relación con el controvertido proceso licitatorio que allí se adelanta. Tiene un valor de $18 mil millones y se pagará con recursos de la sobretasa ambiental (la nueva gasolina). Hay que detener a los corruptos. Ya está bien de dulce.