El agua sigue faltando en la Mesa de los Santos a pesar de haber transcurrido ya casi cinco años. La prensa lo dice: un acueducto en el que se invirtieron 30.000 millones. El 16 de junio de 2015 se suscribió el contrato del Acueducto Regional del Chicamocha por 22.653 millones de pesos entre la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant) cuyo gerente de la época era el hoy representante a la Cámara Edwin Ballesteros, y el Consorcio Chicamocha 2015. El plazo de ejecución era de 18 meses.

Cinco años después ese acueducto no lleva agua a ninguna casa. La Cámara de Comercio en su momento llamó a este proyecto “fracaso anunciado”, por las falencias en los estudios técnicos y financieros. No se necesita ser mago para saber que ahí se hizo un negocio particular y no una obra en beneficio público.

El agua debía ser bombeada desde el río Chicamocha hasta los tanques de almacenamiento que están ubicados a 1.300 metros de altura. La improvisación fue tal que no se contempló la red eléctrica que sería necesaria para dicha tarea. También presupuestaron motobombas para agua potable, pero la del río no lo es.

La Cámara de Comercio también señaló que ese proyecto no tenía cierre financiero y no se presentó “el más mínimo” estudio de la parte tarifaria que “podría ser cuatro veces más de lo que se paga en estrato 4 de Bucaramanga”, esto en un municipio sin subsidios. Como pueden apreciar, todo fue a las carreras como el puente de Hisgaura. Puras fachadas. Y aunque Ballesteros, diga que esos “estudios estaban avalados por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga”, lo cierto es que el pueblo sigue sin recibir el agua que le prometieron y por la que todos los santandereanos pagamos.

Promesas incumplidas, esperanzas frustradas. En agosto de 2018 la Procuraduría Regional de Santander abrió una investigación a varios funcionarios, incluyendo al actual representante del Centro Democrático. Estamos esperando resultados de dicha investigación.

