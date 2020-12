En Alemania, país rico y organizado, decretan cierre drástico de establecimientos no esenciales, cierre casi total de la vida pública desde el 16 de diciembre hasta el 10 de enero, porque las medidas tomadas no han funcionado, las “infecciones han crecido exponencialmente” y “hay muchas muertes”. Toman medidas así “para que el sistema de salud no se vea sobrepasado”.

Aquí, por el contrario, con esa falta de cultura ciudadana y ausencia de liderazgo y de autoridad sanitaria, la gente anda por las calles sin tapabocas y los bares viven llenos de personas sin que se cumplan las medidas de distanciamiento social o ventilación. Algo pasa en la ciudad que anda en el desorden y en el desaseo, en la incultura, con todos sus espacios invadidos. No basta sino ver la carrera 33: es un desastre. ¿Cuándo dejamos que la ciudad se nos volviera así?

Las autoridades no solo deben velar por los negocios y proyectos de una ciudad, sino gobernar integralmente para todos y con miras al futuro. No hay que ser tan laxos, las autoridades sanitarias deben tomar decisiones para preservar la salud y la vida de todos antes de que, como está pasando en Europa, las cosas se vuelvan a salir de control. No se ven directrices ni la policía hace cumplir las normas. ¿Si están pensando las autoridades departamentales o municipales en tomar medidas? Porque pensar que el gobierno de Duque, que anda de presentador, vaya a tomar medidas eficaces es pensar algo inútil. El hombre anda en otro mundo, el de los negocios. ¿Por qué no vuelven a imponer toques de queda con el ejército en las calles? ¿No puede un municipio tomar medidas radicales y obligar, también, al uso de tapabocas como mínimo? ¿Si colocaron dispensadores de condones por qué no de tapabocas? Que distribuyan tapabocas hechos en la ciudad, y así se mueve un poco la economía local.

Y mientras al país se lo roban los cacos de siempre y los nuevos, el gobierno central está pensando en una reforma tributaria que va a reventar a todo el mundo, especialmente a nosotros, los ciudadanos que no evadimos.

Nota: ¿La junta directiva de la ciudad en qué anda? ¿Qué le podemos contar a la ciudad del Concejo “renovado”?