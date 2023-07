Cambio en medio de las flores

Ciertas reuniones como en el Renacimiento sirvieron para escapar de la oscuridad medieval. La Edad Media es el periodo oscuro que se formó después de la caída del Imperio Romano, lo llamaron los “años oscuros” por la violencia e irracionalidad que duró siglos. Aquí esa irracionalidad dura ya 200 años. Codicias, ambiciones, caudillismos, violencia partidista, violencia guerrillera, violencia paramilitar, violencia la del narcotráfico y todas juntas, nos acompañan desde que intentamos ser nación. Estamos en esa edad “oscura” en Colombia.

Cuando la cultura pasó de los monasterios a las calles y a los palacios de los príncipes, y aparecieron las primeras universidades, con la invención de la imprenta y los nobles patrocinaron la cultura y el arte, comenzó el cambio de la humanidad.

Las reuniones sociales en Colombia y especialmente en Bucaramanga, deben tener artistas, filósofos, poetas, música (no solo vallenato gritón, ni rancheras), sino música que eleve el espíritu. Alrededor de un cordero o de una carne, o si prefirieren cabro o sancocho, ensaladas y vino se debe pensar cómo a veces lo hacemos. Se debe construir sociedad y fortalecer la primera célula política y ética de la sociedad, la familia donde se aprende a no mentir y a no robar (parece un mundo antiguo que se está yendo), pero el que hay que recuperar para que sobreviva el humanismo y no solo el consumo y la destrucción de la familia que buscan el capitalismo y el comunismo como lo plantea el filósofo Diego Fusaro, en su libro “El nuevo orden erótico”, Elogio del amor y de la familia. Ya lo dijo Hegel, la “familia como comunidad ética natural”, sin esa construcción creo que el mundo va hacia la autodestrucción y el saqueo (vean el cambio climático).

Hay intentos de mezclar cultura y paisaje, cultura y naturaleza como lo está haciendo Alberto Gómez Peña, con sus encuentros para pensar y saber. Ayer fuimos a escuchar a la arqueóloga Mónica Giedelmann, hablando de las pinturas rupestres únicas en el mundo que existen en nuestro Cañón del Chicamocha y que debemos preservar a toda costa.

Nota: El cambio climático se avecina así algunos no lo crean. En China pasó la temperatura de 53 grados, en Italia de 50. El agua comienza a escasear. Es hora de pensar en los hijos y los políticos en la social y no en sus bolsillos.