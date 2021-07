Les abren investigaciones relacionadas con corrupción a congresistas de nuestro departamento. A nivel nacional nos conocen no por nuestra literatura ni por nuestros descubrimientos científicos, no, nos conocen porque hay congresistas salpicados en vergonzosos casos de corrupción. Han entrado a hacer dinero, no a servir.

No tener principios está de moda y lo está porque no pasa nada con esa Justicia que excepcionalmente cumple con su deber y que, cuando lo hace, es atacada, como en el caso del excongresista Hernán Prada, quien por ser de las entrañas del Centro Democrático, ha sido defendido con más o menos ahínco por su partido. Ahora, como Ballesteros no es de las entrañas de ese partido, es previsible que lo dejen solo pagando sus audacias.

Estamos en un país donde todos los candidatos a la presidencia y al congreso nos han dicho año tras año que tienen la formula contra la corrupción que año tras año nos carcome. Y henos aquí, cada vez más hundidos. Puras mentiras. Algunos de esos candidatos tienen en sus costados la lanza de la corrupción y eso hace flaquear sus propuestas.

Y los partidos políticos, tristemente, no hacen nada. Se pregunta uno por qué no son capaces de castigar en su interior todo intento de corrupción. En su lugar tienen comisiones que absuelven o entierran los procesos de acuerdo al poder político que tenga el investigado.

No funcionan los Consejos Éticos por pura cuestión electoral y por eso se cuelan personajes como los que tenemos en nuestro departamento.

Esto no cambia, la falta de honra se perpetúa porque hay mucha hipocresía en esas comisiones supuestamente éticas. No examinan al interior de los partidos y los movimientos políticos la conducta y actividad de sus miembros. La hipocresía y el cinismo forma parte de su discurso y de su obrar.

Ojalá, en el caso de la vergüenza de congresistas santandereanos, no se queden las investigaciones en anuncios de prensa, como muchas veces ha sucedido.

Nota: ¿El “paseo” de la señora Janeth Mantilla por la Alcaldía de Bucaramanga, y cuyas funciones no conocimos si trajo algún beneficio para una ciudad que dice preocuparse por su páramo? Mantilla lo dice en su hoja de vida, no miente: le gusta la minería. Ha trabajado en eso y es de las que prefieren las inversiones extranjeras y no el servicio a la comunidad.

Sale esta columna a vacaciones por 4 semanas.