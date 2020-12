¿Qué estarán pensando los concejales, si piensan, con la nueva tributación que aprobaron tan generosamente a las profesiones independientes? ¿Creen que una economía se reactiva con impuestos así? ¿De dónde habrán sacado esa teoría económica, de qué sombrero de mago? La vía de impuestos, sobre todo para los demás es la más fácil. ¿Qué les van a dar para pagar éste favor ridículo?

Si hubiéramos sabido que la renovación del Concejo se la iba a tomar la politiquería y la mentira otro gallo cantaría. Estos concejales de la coalición mayoritaria van por los cargos prometidos desde la Alcaldía y aprueban todo por unos puestos y contratos. A esto es a lo que lo llaman «pragmatismo», y a la traición al elector la llaman «gobernar». La consideran una “virtud”.

Todos botan la baba hablando de reactivación económica. Parecen ventrílocuos repitiendo desde todos los rincones, pero lo malo es cómo van a realizarla, cuando el 63 % de la ciudad vive de la informalidad, cuando todos sabemos que Bucaramanga anda al garete. Esto lo nota cualquier visitante. Una ciudad sin cultura ciudadana, sin líderes que le generen confianza, sin proyección. Y de otro lado, da pena caminar por la ciudad amenazada por la COVID-19 con tanta indisciplina social; las autoridades sanitarias del municipio no fueron capaces de tomar medidas serias ni muestran liderazgo ante esta tragedia en la que seguimos. Pensar que la ciudad no hizo censo de su población y sus actividades para poder definir una renta mínima y así evitar el colapso en este túnel sin fin.

La policía en sus propios negocios no hace cumplir las normas. Vuelve y se les repite: regalen tapabocas que confeccionen empresas bumanguesas en lugar de esperar a que los ciudadanos compren los que vienen, como la pandemia, de China. No se le da trabajo a nuestras confeccionistas y a la industria santandereana. No sé ve creatividad en estos funcionarios ni imaginación en algunos secretarios que se limitan a cobrar el sueldo, no se aprecia una ruta clara y sus líderes son planos, no se les ve amor por la ciudad. Reclamamos porque nos sentimos estafados con estos funcionarios, cuyos hechos no generan confianza ni tranquilidad. También porque vivimos y nacimos aquí