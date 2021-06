Cuando Tarsicio Mora era presidente de Fecode, la mayor fuerza sindical de los profesores, tenía a sus hijos estudiando en colegios privados. El presidente del sindicato no creía en la calidad de la educación pública y prefería lo privado para sus hijos. Él, que era profesor de escuelas y vivía de los salarios del Estado, no valoraba la educación que ellos daban. Y en este tiempo no ha cambiado mucho la calidad.

Los sindicatos se vuelven negocios y fuentes de corrupción, como pasó aquí en Santander: los dineros de la Cooperativa de Educadores de Primaria y la Cooperativa de Educadores de Santander (Comuldesan), que luego se transformó en Finsema, una prestadora de servicios de salud para profesores de Bucaramanga, se esfumaron. Se dedicaron a la política con Convergencia y con sus socios llegaron al senado solo para trabajar por sus propios intereses, de la misma manera como quiere hacer el expresidente de la USO, Edwin Palma, después de dejar desprestigiado el sindicato. Hacen negocios y luego hablan de defender al pueblo. Y lo mismo, tristemente, lo quiere hacer Nelson Alarcón, de Fecode.

En el sindicato de la Caja Agraria y de Telecom se repartieron los bienes y activos los de la cúpula sindical. A Mora lo destituyeron como presidente de Fecode por su ambición y por no hacer “pedagogía”, por sus negocios particulares. Hacen como hizo la “Pasionaria”, la líder del Partido Comunista Español en la Guerra Civil, cuando estalló la guerra: sacó a sus hijos a Rusia.

Ahora es Nelson Alarcón, ejecutivo de Fecode, el que muestra sus ambiciones no gremiales. Miren el negocio de la salud para los docentes. Y no es que no hagan democracia y no luchen por defender sus derechos, sino que algunos de ellos son corruptos. Hacen mucho daño a miles de docentes honestos.

Nota. Sigue el gobierno sin escuchar a los científicos en el manejo de la pandemia. Solo el 8% de los santandereanos está vacunado con la segunda dosis. ¿Qué es eso? Un goteo infinito. Deberían vacunar masivamente y por barrios. El Alcalde debería tomar la iniciativa y no seguir decretando “toques de queda” que nadie cumple y en el que tampoco vacunan. Los programas de vacunación son del Estado, no lo deleguen a la ciudadanía.