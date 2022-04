Delimitación del Páramo de Santurbán Suratá

En el proceso de la delimitación del Páramo de Santurbán que cita el Ministerio del Medio Ambiente en el caso de Suratá, cuentan los que asistieron a una supuesta reunión informativa que los responsables la quisieron hacer de concertación, de modo que lo que saliera de allí fuera una aceptación, y casi una aprobación. Por fortuna, los dueños de las fincas que asistieron no aceptaron la forma de presentación de los delegados del Ministerio, de la delegada de la CMDB, Acueducto, el IGAC, el Instituto Humboldt, Ingeominas. Se apreció cómo ante las preguntas y dudas de los asistentes las autoridades desconocían las normas y aún la región, y eran incapaces de dar respuestas aclaratorias sobre normas que motivaban la reunión así como de la razón por la que excluían algunas fincas y veredas y las volvían mineras de la nada. ¿Por qué vienen a delimitar un páramo si durante cientos de años esos campesinos los han cuidado y es el mismo Estado es que lo ha afectado otorgando títulos mineros en zona del páramo?

En esa reunión ni siquiera grabaron las reuniones, como lo exige la ley ni menos incluyeron en el acta, lo acordado en la reunión informativa desconociendo la opinión de los asistentes dueños de tierra.

Muchos funcionarios que vienen de Bogotá, burócratas y cuotas políticas, son los que pretenden decidir mientras desconocen completamente la realidad de la región. Con apuros y pensando que la gente es tonta quieren delimitar metiendo el acelerador antes de que el mal gobierno de Duque termine. No saben ni cuántos predios salen afectados en la delimitación y no saben tampoco que en la Resolución 2090-14, Suratá no es minera, sino de vocación agrícola. Históricamente allí hubo grandes trigales y ahora tomate y cebollas, frijol y maíz, mora y duraznos. De igual forma, se desconoce la voluntad de los californianos, pueblo donde luchan los “galafardos” y la minería tradicional para sobrevivir y mantener su tradición mejorando las técnicas y mostrándose en contra de la megaminería porque se dieron cuenta que perdieron territorio y que en este cambio climático por principio no se debería tocar el agua de Norte de Santander y Santander.

El caso es que siguen violando las normas solicitando a Ingeominas títulos en zonas agrícolas de Suratá, específicamente la Vereda Tablanca, mientras los campesinos se preguntan (siempre en abandono) ¿por qué la CDMB no hace bien su trabajo y no autorizan las concesiones de agua? ¿Por qué no cumple su función de proteger las cuencas hídricas y se preguntan también dónde están los dineros para preservación de bosques y el agua? ¿Es tanta la corrupción?