El alcalde, esa buena persona

Es un alcalde amable, gozón y que saluda pero que, sin embargo, no transmite emoción porque a pesar de ser buena persona y comer empanadas, etc., no le está cumpliendo a la ciudad. Para la muestra un botón: según su discurso de posesión en el 2020, después de su juramento, enfatizó en que iba a establecer un nuevo relleno sanitario y que para marzo del 2020 ya se iba a conocer cuál iba a ser el lugar, “En el carrasco debemos asumir la ejecución correcta del plan de cierre”. El primero de junio de 2023, Vanguardia publicó una noticia: “La Emab inició proyecciones y la formulación de planes con el objetivo de continuar enterrando desechos en El Carrasco hasta el 2033”. Todo esto demuestra la falta de interés real para dar una solución más técnica y de acuerdo al desarrollo tecnológico del mundo a las basuras de Bucaramanga, que está atrapada en la acumulación sin ningún aprovechamiento o gestión de los residuos. A pesar de la orden de cierre impartida por el juez 15 Administrativo, siguen entrando toneladas de basura. “En los tres meses de operaciones de 2023, ingresaron en total 82.499 toneladas” ¿Nos asustamos por el volumen o por la ineficiencia y el incumplimiento de las promesas?

Otro botón de la ineficiencia es la seguridad. Preocupado y estrenando puesto dijo que otra de las problemáticas que iba a solucionar era el de la “inseguridad de la ciudad”, enfatizando en que las cifras eran aterradoras: “se cometen 20 homicidios por cada 100 mil habitantes”. Hoy la ciudadanía está acorralada y ya no son 20 homicidios sino que todo ha ido en aumento. Permita que la Iglesia lidere proyectos de pacificación con los jefes de las bandas. Hay una ciudad gobernada por ellos y no por usted.

Y para finalizar dijo, además, que no iba a bajar la guardia en la lucha contra la corrupción porque “Gobernar es hacer”. Lo extraño es que hoy gobierna con los que no votaron por él, los politiqueros, y a los que lo llevaron a la Alcaldía los volvió sus enemigos solo porque le hacían control político. El final es triste: lo acaban de denunciar ante la Fiscalía por contratos de 130 mil millones en obras de “Urgencia Manifiesta”. Los concejales Carlos Parra, Danovis Lozano y otros veedores lo hicieron.