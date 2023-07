El estoico Milán Kundera

No le preocupó tanto la belleza física, no iba de cirujano plástico en cirujano plástico, ni recibió ácido hialurónico, “ni blanqueamiento dental”. No, ni implantes de cabello (como Zuluaga), ni menos tatuajes para cargar la “epidermis”, no iba a clínicas de belleza buscando la eterna juventud ni quería ser Matusalén o un Inmortal, como el del cuento de Borges. No usó ningún recurso para disimular los estragos causados “por los tres jinetes del apocalipsis biológico: canas, calvicie y arrugas”. Milán Kundera mantuvo a su manera su buena presencia, con sus canas y su “rostro esculpido y sembrado de arrugas”. No le importaban ni los detalles de su vida (nacido en una Checoslovaquia oprimida por ese brutal comunismo estalinista) lo importante eran sus ideas y sus obras, que nos conmovieron, desde ‘La Broma’, pasando por ‘La Inmortalidad’, hasta llegar a ‘La Insoportable Levedad del Ser’, que la leímos sin parar y con fervor. Era diferente y tenía humor negro y un sentido crítico de los que tanto hacen falta.

Repudiando las ideologías hizo un diálogo imaginario consigo mismo: “¿Usted es comunista, señor Kundera? – No, soy novelista. ¿Usted es disidente? –No, soy novelista. ¿Usted es de izquierdas o de derechas? –Ni lo uno ni lo otro. Soy novelista”.

Con el tiempo, después de elevarnos el espíritu, después de derrumbar mitos, ya retirada la memoria por los años, se “dedica a romper todos los libros menos uno” (dice su esposa Vera): ‘El Hombre Rebelde’ de Camus, que resistió la destrucción y que deberíamos todos tener como un libro amado. Tenía vida social, pero a su intimidad pocas personas entraban y no le gustaba reducir la literatura y el arte a una lectura política (algo tan de moda en la época del régimen soviético). En su ensayo ‘Un Occidente Secuestrado o la Tragedia de Europa Central (1983) ya vaticinaba la invasión rusa a Ucrania.

No hay inmortalidad sino en la memoria de los que lo leyeron y soñaron un mundo diferente gracias a él. Seguirá allí con su rostro esculpido por el tiempo, con su seria literatura que sabía hacer reír y llorar con la misma facilidad, diciéndonos: “Lo que había entre ellos no era amor, era inmortalidad”.