El robledal de amor

Están los dos sentados frente al hermoso árbol de caobo. Los agobia un poco la humedad, pero les alegra la lluvia y el café que se toman mientras conversan sobre el bosque que cuidan en su tierra de Suratá. Son hermosos robles de donde sale el mielato, esa miel llena de minerales y que cura todo (esa misma miel que no envejece porque está llena de antioxidantes). Llevan años cuidándolo y queriéndolo, respirando su aire y su viento frío y montañero. Sueñan que van por el paraíso y se olvidan de la muerte y del dolor de sus años. Nadie se imagina la felicidad que da este mundo y si lo combinan con lecturas y con ayudar a la comunidad, el idilio se torna superior. Los dos montan a caballo y a caballo sueñan mundos de duendes y de hadas que brotan de los bosques. Mi robledal, diría el Mío Cid en su camino al destierro.

Escogieron el amor por los árboles y los animales. Amor por las ardillas, por la paloma torcaz, por las abejas porque donde hay abejas hay miel, hay cera y hay flores. Una que otra luna baja el venado y se asoman la lechuza y el misterioso búho. Los ruidos de la noche también encantan. Cuidan para el mundo (tarea titánica) el aire y el agua.

No hay espejismo que los seduzca, ni hay carro veloz ni nuevo que los distraiga porque ese es el mundo tranquilo que les tocó. No hay ciudad que se los lleve. No hay nada que los aleje de su tierra y del hermoso bosque. Aquí los encontrará la muerte y no se los llevará a ningún lado porque ya estaban en el paraíso. No añoran nada. Se han vuelto sabios porque han aprendido a escuchar y amar ese mundo afortunado. Sonríen mientras escuchan la lluvia y ven la hermosa quebrada que recorre el bosque. Su biblioteca asombra y conmueve. Los envidio.

Nota 1. Héctor Hernández Mateus, fotógrafo y periodista, logró que la Asamblea creara la ordenanza 04 de 2020, donde se reconoce el Día del Fotógrafo y del Camarógrafo. Son 300 afilados. Así se construye región y vida.

Nota 2. Freddy Barbosa, fotógrafo artístico y amante del Páramo de Santurbán, acaba de inaugurar a Vetas como primer pueblo Museo NFT de Colombia. Premiado muchas veces, Freddy se empeña en salvar el mundo.