Son tiempos difíciles donde el abrazo se aplaza. No puedo abrazar a mi mamá, ni darle un beso, ni puedo abrazar a mis hijos, ni a las amigas y amigos, ni ir a un restaurante, ni dar un paseo por la ciudad. Solo puedo salir al hospital.

Más o menos así estamos todos, unos más cómodos que otros, unos pasando más penas que los demás, unos arrinconados en sus casas, viendo pasar el tiempo y preguntándose cuándo pasará toda esta pesadilla que nos recordó la fragilidad humana y, en el mejor de los casos, nos hizo reflexionar sobre la vida.

Cuando Ernesto Sábato terminó su libro Hombres y engranajes, en 1951, no sabía que se estaba adelantando al siglo XXI, al mostrar al hombre como un extranjero solitario y desamparado. Así estamos en estos momentos, esperando que entre la muerte por la ventana. “El hombre se siente a la intemperie” cuando se pregunta seriamente sobre su futuro. “Desolado, el hombre se sintió en un universo incomprensible, cuyos objetivos desconocía y cuyos Amos invisibles y crueles lo llenaban de pavor...Solo una sociedad como ésta podía revelarla en toda su magnitud. La soledad de la criatura humana se tenía que revelar en toda su aterradora figura en este crepúsculo de la civilización”

Más adelante dice Sábato: “Esta crisis no es sólo la crisis del sistema capitalista: es el fin de toda esa concepción de la vida y del hombre, que surgió en Occidente con el Renacimiento. De tal modo que es imposible entender este derrumbe si no se examina la esencia de esa civilización renacentista. Que no son sino aspectos de una sola y gigantesca paradoja: la deshumanización de la humanidad. Esta paradoja, cuyas últimas y más trágicas consecuencias padecemos en la actualidad, fue el resultado de dos fuerzas dinámicas y amorales: el dinero y la razón. Ignoraba que también él llegaría a transformarse en cosa”.

El futuro es incierto, la economía más. Oficios que se acabarán: oficios de pobres. Las ventas ambulantes de comida, por ejemplo, nadie comprará por ahora una empanada en la calle. ¿Qué hacer con ellos? ¿Por qué los dirigentes no adecuan tierras del gobierno para granjas agrícolas?

Nota: La revista Semana ya no es confiable.